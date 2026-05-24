Las 500 Millas de Indianápolis rinde homenaje al bicampeón de NASCAR Kyle Busch

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Helicopters sobrevuelan el Motor Speedway en Indianapolis antes de las 500 Millas de Indianápolis el domingo 24 de mayo del 2026. (AP Foto/Michael Conroy) AP

En las 500 Millas de Indianápolis del domingo, Dale Coyne Racing cambió la tipografía del auto número 18 de Romain Grosjean para replicar la fuente que el dos veces campeón de la NASCAR Cup Series y dos veces ganador de la Brickyard 400 usó durante sus 14 temporadas con Joe Gibbs Racing.

Luego llegó la oración de apertura, en la que se mencionó a Busch por su nombre. Y en la vuelta 18, los oficiales de la carrera iluminaron el marcador vertical junto a la calle de boxes con el nombre de Busch, su año de nacimiento y 2026.

Incluso con toda la pompa de la gran carrera de IndyCar en Indianápolis, Busch —quien tenía más victorias (234) que cualquier otro piloto en las tres series nacionales de NASCAR— nunca estuvo lejos de los pensamientos de la gente en la ciudad que se autodenomina la “Capital Mundial de las Carreras”. El padre de dos niños murió el jueves a los 41 años por lo que su familia dijo que fue una neumonía grave que evolucionó a sepsis.

“Es desesperadamente triste. También es una de esas cosas en las que intentas no pensar en ello ni dejar que te afecte porque tienes tanto que hacer que no puedes permitirte ponerte emocional”, comentó Katherine Legge el viernes después de regresar al Indianapolis Motor Speedway. “Pero, sinceramente, las carreras han perdido a uno de los mejores pilotos, en mi opinión, de todos los tiempos. Si miras hacia atrás en la historia y simplemente... era una leyenda”.

Mientras Indy celebraba su carrera más importante del año, quienes conocieron a Busch o compitieron contra él corrieron con el corazón encogido.

“¿Cómo no estar en shock por la situación?”, manifestó el viernes Josef Newgarden, dos veces ganador en Indy. “Creo que esto pone en perspectiva lo frágil que es la vida. Simplemente no lo sabes. Me hace pensar en sus hijos, para serte sincero. Dios, me siento fatal por... ahora tengo dos hijos varones. Eso es lo que me rompe el corazón”.

___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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