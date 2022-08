Lars von Trier es diagnosticado con Parkinson

En sus cuatro décadas de trayectoria, von Trier ha ganado algunos de los premios internacionales más prestigiosos, incluyendo la Palma de Oro de Cannes por “Dancer in the Dark”. Sus obras y comentarios, sin embargo, a veces han generado polémica: se le prohibió la entrada a Cannes durante siete años después de hacer declaraciones empáticas con los nazis durante una conferencia de prensa de 2011. En 2018 volvió al festival con el drama sobre un asesino en serie “The House That Jack Built” (“La casa de Jack”).