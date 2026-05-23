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Larnach iguala su récord con 4 hits en triunfo 4-2 de Mellizos ante Medias Rojas

BOSTON (AP) — Trevor Larnach igualó su mejor marca personal con cuatro hits, Taj Bradley permitió una carrera en cinco entradas en su regreso tras una lesión en un músculo del pecho y los Mellizos de Minnesota vencieron el sábado 4-2 a los Medias Rojas de Boston para su novena victoria en 13 juegos.

El abridor de los Mellizos de Minnesota Taj Bradley lanza en la primera entrada ante los Medias Rojas de Boston el sábado 23 de mayo del 2026. (AP Foto/Jim Davis)
El abridor de los Mellizos de Minnesota Taj Bradley lanza en la primera entrada ante los Medias Rojas de Boston el sábado 23 de mayo del 2026. (AP Foto/Jim Davis) AP

Las bancas y bullpens se vaciaron brevemente en la cuarta entrada después de que el pelotero venezolano de Boston Willson Contreras chocó con el receptor Victor Caratini cuando fue puesto out al intentar anotar, tras pasarse una señal tardía de alto del coach de tercera base Chad Epperson. No se lanzaron golpes.

Larnach conectó tres sencillos y un doble.

Boston tuvo cinco hits y cayó a una marca de 2-20 cuando anota dos carreras o menos.

En su primera apertura desde que ingresó a la lista de lesionados el 9 de mayo por inflamación del músculo pectoral derecho, Bradley (5-1) permitió tres hits, con siete ponches y dos bases por bolas. Alcanzó las 100 mph con un lanzamiento por primera vez en su carrera, al tirar una recta de 100,3 mph a Contreras en la cuarta.

Taylor Rogers ponchó mirando a Jarren Duran para el último out, con las bases llenas, para su segundo salvamento.

Después de remontar para ganar el primer juego de la serie el viernes, los Mellizos tomaron ventaja de 2-0 en la primera entrada ante el abridor de emergencia puertorriqueño Jovani Morán (0-2) con un sencillo impulsor de Austin Martin y un elevado de sacrificio de Josh Bell.

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