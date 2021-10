Laporta: El Barcelona tiene otras opciones además de Xavi

“Nunca he cambiado el discurso. Siempre he dicho que acabará siendo entrenador del Barça, incluso me gustaría que lo fuera durante mi presidencia, pero no sé cuándo", destacó Laporta. “Algún día Xavi Hernandez entrenará al Barça. Vive por el fútbol, le encanta el fútbol, es del Barça y lo tiene como objetivo prioritario en su vida”.