Lanzan cohetes desde Gaza tras tregua de Israel, insurgentes

Israel había presentado su operación en Gaza como una victoria, defendió su política de atacar a los insurgentes en sus viviendas pese a las bajas civiles y prometió continuar con la táctica. Yihad Islámica, por su parte, dijo que logró que Israel aceptase una tregua en basada en una serie de demandas, entre ellas el final de los ataques dirigidos contra sus líderes.

El acuerdo negociado por Egipto entró en vigor a las 05:30 de la mañana (0330 GMT), según el vocero de la milicia, Musab al-Berim. Un portavoz militar israelí tuiteó que la operación militar en la Franja “ha terminado”. Algunas de las restricciones impuestas a residentes en el sur de Israel se levantaron y los autos volvieron a circular por las calles del territorio costero palestino.

Pero tras unas horas de calma, los cohetes disparados desde Gaza hicieron sonar las alarmas antiaéreas en el sur de Israel y pusieron a prueba el frágil acuerdo.

El episodio de violencia comenzó en la madrugada del martes, cuando Israel asesinó a un comandante de alto rango de la milicia respaldada por Irán que, según las autoridades israelíes, estaba detrás de una serie de ataques con proyectiles y planeaba una infiltración transfronteriza.

El inusual asesinato dirigido desencadenó los combates más intensos con extremistas de Gaza desde mayo. Yihad Islámica disparó alrededor de 450 cohetes hacia Israel, que respondió con decenas de ataques aéreos.

Hamas, el grupo insurgente que gobierna el territorio palestino, que es más grande y tiene más poder que Yihad Islámica, se quedó al margen de la confrontación, un indicio de que duraría poco.

Israel no suele reconocer públicamente acuerdos con grupos extremistas y funcionarios dijeron el jueves que el único pacto no escrito era que no se dispararía siempre y cuando Yihad Islámica hiciese lo mismo. Voceros militares enumeraron una serie de logros tras los dos días de choques, incluyendo la muerte de alrededor de 25 insurgentes en ataques dirigidos.

El ministro israelí de Exteriores, Israel Katz, señaló que la policía había “probado” y que continuaría. “Todos los que eran altos cargos militares, que iban a llevar a cabo y estaba implicados en terrorismo o ataques con proyectiles contra Israel fueron eliminado”, dijo a la radio del Ejército Israelí. “Y tenemos intención de seguir haciéndolo”.

Por su parte, el ministro israelí de Defensa, Naftali Bennett, advirtió que los insurgentes de Gaza no están a salvo en ningún lugar: “Un terrorista que intenta hacer daño a ciudadanos israelíes no podrá dormir tranquilo, ni en su casa, ni en su cama, ni en ningún escondite”.

Críticos con la polémica política israelí sostienen que esta práctica equivale a asesinatos extrajudiciales que ponen en peligro a civiles.

