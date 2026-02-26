Lanus vence 3-2 a Flamengo y conquista Recopa Sudamericana

Los jugadores de Lanús de Argentina festejan con la Recopa Sudamericana tras vencer a Flamengo en Río de Janeiro, el viernes 27 de febrero de 2026 (AP Foto/Silvia Izquierdo) AP

El equipo argentino, campeón de la Copa Sudamericana tras vencer en la final al Atlético Mineiro, resistió los ataques del Mengao y obtuvo el título con un cabezazo de Canale a los 118 minutos y una acción individual de Aquino a los 122.

“Tenemos un gran grupo, no nos achicamos ante nadie. Somos 11 leones y hoy lo demostramos”, dijo el paraguayo Canale.

Lanús, que hace una semana se impuso 1-0 en el partido de ida disputado en el sur del Gran Buenos Aires, completó el triunfo con un ejercicio de resistencia, orden defensivo y eficacia en la finalización ante un equipo cuyo plantel lucía más poderoso.

El cuadro dirigido por Mauricio Pellegrino sólo tuvo 23% de posesión de balón pero convirtió tres de los cuatro remates al arco que registró en los 120 minutos.

Lanús toma la posta de Racing Club, que en 2024 ganó la Recopa tras superar a Botafogo.

Los equipos argentinos sumaron su 12mo. título, mientras los brasileños quedaron con 13.

El máximo ganador del trofeo es Boca Juniors, que lo consiguió cuatro veces (1990, 2005, 2006 y 2008).

En el estadio Maracaná de Río de Janeiro, con la presencia de más de 64.000 espectadores, Flamengo intentó imponer condiciones desde el arranque del compromiso, que se disputó bajo una fuerte lluvia.

Lanús mantuvo la firmeza en la zaga y salió con el objetivo de defender el gol que anotó el delantero Rodrigo Castillo en el encuentro de ida.

El conjunto argentino abrió el marcador en su primer intento a los 28 minutos cuando Castillo aprovechó un desentendimiento en la mitad de la cancha entre el arquero Agustín Rossi y el lateral Ayrton Lucas para robar la pelota y anotar mediante un remate de larga distancia con el arco vacío.

“Este grupo dejó todo e hicimos historia”, indicó Castillo. “Ellos tienen un gran plantel, pero nosotros pusimos el alma para ganarlo”.

Flamengo reaccionó rápidamente e igualó el choque a los 36 con un penal transformado por Giorgian de Arrascaeta.

La pena máxima se señaló por una mano dentro del área por parte del volante Ramiro Carrera ante un centro de Guillermo Varela.

El ataque de Flamengo, conformado por Gonzalo Plata como delantero centro, con la llegada desde atrás del uruguayo De Arrascaeta, Jorge Carrascal y Samuel Lino, tuvo dificultades para transformar la posesión de balón en ocasiones claras.

En el segundo tiempo, el técnico del Mengao, Filipe Luis — quien dirigió su 100mo. encuentro con el club carioca — hizo gala del potencial de su plantel al dar ingreso a Everton Cebolinha, Pedro, Lucas Paquetá, Jorginho y Bruno Henrique.

Paquetá fue fichado en enero desde el West Ham de Inglaterra por cerca de 50 millones de dólares, lo que significó el traspaso más costoso en la historia del fútbol sudamericano.

La resistencia de Lanús, comandada por el portero Nahuel Losada y los centrales Carlos Izquierdoz y Canale sucumbió a los 80 minutos con otro penal concedido por una infracción de Matías Sepúlveda contra De Arrascaeta.

A los 85, Jorginho — que en 2024 sumó a su palmarés el título de la Libertadores a los que ya tenía de la Liga de Campeones con el Chelsea) y la Eurocopa con Italia (ambos en 2021) — convirtió el penal e igualó la serie.

En la prórroga, Flamengo continuó llevando la iniciativa, pero sin claridad para batir el arco de Losada.

Cuando la definición parecía encaminada a los penales, un saque de esquina lanzado por Sepúlveda fue cabeceado por Canale para silenciar al Maracaná.

“Hicimos historia, esto quedará en el recuerdo de nuestra gente para toda la vida”, señaló el capitán de Lanús, Carlos Izquierdoz. “Es el fruto de tanto trabajo”.

En el descuento del alargue, un ataque solitario de Aquino tomó mal parada a la defensa de Flamengo y puso cifras definitivas.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP