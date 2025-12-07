americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Lando Norris de McLaren gana su primer título de F1 tras terminar tercero en el GP de Abu Dabi

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — El piloto de McLaren, Lando Norris, conquistó su primer título de Fórmula 1 el domingo en el Gran Premio de Abu Dabi, que cerró la temporada.

El británico Lando Norris de McLaren celebra tras convertirse en campeón de la Fórmula Uno al terminar tercero en el Gran Premio de Abu Dabi el domingo 7 de diciembre del 2025. (AP Foto/Darko Bandic)
El británico Lando Norris de McLaren celebra tras convertirse en campeón de la Fórmula Uno al terminar tercero en el Gran Premio de Abu Dabi el domingo 7 de diciembre del 2025. (AP Foto/Darko Bandic) AP
El británico Lando Norris de McLaren celebra tras convertirse en campeón de la Fórmula Uno tras el Gran Premio de Abu Dabi el domingo 7 de diciembre del 2025. (AP Foto/Darko Bandic)
El británico Lando Norris de McLaren celebra tras convertirse en campeón de la Fórmula Uno tras el Gran Premio de Abu Dabi el domingo 7 de diciembre del 2025. (AP Foto/Darko Bandic) AP

El piloto de Red Bull y campeón defensor, Max Verstappen, ganó la carrera y Norris terminó tercero detrás de su compañero de equipo de McLaren, Oscar Piastri, que fue segundo. Esto le permitió a Norris terminar dos puntos por delante de Verstappen en la clasificación de la temporada.

Piastri también estaba en la contienda por su primer título de F1 y terminó tercero en la clasificación, 13 puntos detrás de Norris.

Norris, de 26 años, se convirtió en el primer campeón británico desde Lewis Hamilton en 2020, y también impidió que Verstappen lograra un quinto título consecutivo.

Norris llegó a la última carrera de la temporada en una pelea a tres vías y con 12 puntos de ventaja sobre Verstappen y 16 sobre Piastri.

Verstappen se quedó el sábado con la pole para Red Bull, seguido de Norris compartiendo la primera fila y su compañero de equipo de McLaren, Piastri, tercero en la parrilla.

Para que Verstappen ganara el campeonato necesitaba que Norris fuera cuarto o más abajo y Norris tenía que terminar fuera de los cinco primeros si Piastri ganaba.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth escucha hablar al presidente Donald Trump en una reunión del gabinete en la Casa Blanca, el martes 2 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Secretario de Defensa de EEUU justifica ataques a embarcaciones de cárteles en foro de seguridad

Operarios y soldados inspeccionan misiles Flamingo, de la empresa ucraniana Fire Point, durante su entrega al ejército, en una ubicación no revelada, el 4 de diciembre de 2025. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza ataque masivo con drones y misiles contra Ucrania durante contactos diplomáticos

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, en la Casa Blanca en Washington el 2 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Legisladores escucharán a almirante de la Marina de EEUU sobre ataque a embarcación

Una fila de compradores a la entrada de Macys en Nueva York el 28 de noviembre del 2025. (Angelina Katsanis/AFP)

Macy's registra sorprendente ganancia y ventas más fuertes en tres años

Destacados del día

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth escucha hablar al presidente Donald Trump en una reunión del gabinete en la Casa Blanca, el martes 2 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Secretario de Defensa de EEUU justifica ataques a embarcaciones de cárteles en foro de seguridad

Tragedia en Ciego de Ávila: Joven madre de 22 años y su bebé mueren tras grave denuncia de negligencia médica

Tragedia en Ciego de Ávila: Joven madre de 22 años y su bebé mueren tras grave denuncia de negligencia médica

En la imagen, proporcionada por el departamento de policía del condado de St. Landry, aparece Keith Eli, 24, de Opelousas, uno de los tres reos que escaparon de una prisión del suroeste de Luisiana, el miércoles 3 de diciembre de 2025. (Departamento de Policía del Condado de St. Landry vía AP)

La policía busca al último de los tres reclusos que escaparon de una cárcel en Luisiana

Jugadores del Inter Miami celebran tras ganar la final de la MLS al superar a los Vancouver Whitecaps el sábado 6 de diciembre del 2025. (AP Foto/Lynne Sladky)

Messi e Inter Miami ganan la final de la MLS al vencer 3-1 a los Whitecaps

Tragedia en Luyanó: Ladrón cae de un balcón mientras huye tras ser sorprendido robando en La Habana
VIDEO

Tragedia en Luyanó: Ladrón cae de un balcón mientras huye tras ser sorprendido robando en La Habana

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter