LaMelo Ball vuelve con 7 triples en la 1ra mitad y Hornets vencen a Hawks 133-126

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — LaMelo Ball encestó siete triples en la primera mitad del partido que marcó su regreso tras una lesión en el tobillo derecho, Charlotte logró 18 encestes de tres puntos en los primeros 24 minutos para igualar los récords de la NBA y de la franquicia, y los Hornets vencieron el jueves 133-126 a los Hawks de Atlanta.

LaMelo Ball, base de los Hornets de Charlotte, festeja durante el duelo del jueves 18 de diciembre de 2025 ante los Hawks de Atlanta AP Foto/Nell Redmond)
Después de perderse tres partidos, Ball acertó siete de nueve disparos desde la línea de tres puntos en la primera mitad. Terminó con ocho de 11 en triples y acumuló 28 puntos y 13 asistencias en poco más de 29 minutos. Charlotte también logró 18 triples en una mitad el 14 de marzo en San Antonio.

Seis equipos lo han hecho una vez.

Los Hornets arruinaron el regreso del astro de Atlanta, Trae Young, tras una lesión de rodilla. Young totalizó ocho puntos y diez asistencias en 20 minutos. Se torció el ligamento colateral medial de la rodilla derecha durante un encuentro en Brooklyn el 29 de octubre.

Jalen Johnson estuvo a punto de lograr un triple-doble para Atlanta, al terminar con 43 puntos, 11 rebotes y nueve asistencias.

Los Hornets mejoraron a 9-18. Ganaron encuentros consecutivos por segunda vez esta temporada. El domingo, triunfaron en Cleveland en tiempo extra.

Nickeil Alexander-Walker añadió 28 puntos por Atlanta, que cayó a 15-13.

