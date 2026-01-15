americateve

LaMelo Ball anota 9 triples y guía a Hornets en sorpresiva victoria 135-117 sobre Lakers

LOS ÁNGELES (AP) — LaMelo Ball anotó 27 de sus 30 puntos en la segunda mitad e igualó su récord personal con nueve triples por los Hornets de Charlotte, quienes se sobrepusieron a los 39 puntos de Luka Doncic para derrotar el jueves 135-117 a los Lakers de Los Ángeles.

LaMelo Ball, base de los Hornets de Charlotte, dribla en el encuentro del jueves 15 de enero de 2026 ante los Lakers de Los Ángeles (AP Foto/Mark J. Terrill)
Ball totalizó 11 asistencias y seis rebotes. Encestó ocho triples tan sólo en la segunda mitad, celebrando alegremente cada uno mientras silenciaba a la multitud local en Los Ángeles, el área metropolitana donde nació.

Brandon Miller también anotó 26 puntos por los Hornets, mientras que Miles Bridges agregó 25 y el novato Kon Knueppel terminó con 19.

Diez días después de que los Hornets, con un récord inferior a .500, sorprendieron a Oklahoma City, líder de la NBA, Charlotte dio otra muestra de su potencial. Los Hornets mejoraron a 2-1 en su gira de cinco partidos por la Costa Oeste al alejarse de Doncic y LeBron James, quien tuvo 29 puntos y nueve rebotes.

Doncic encestó seis triples por los Lakers, que sufrieron su cuarto revés en cinco partidos, incluidas derrotas embarazosas ante Sacramento y Charlotte en los últimos cuatro días. La concentración mejorada de Los Ángeles en una victoria sobre Atlanta el martes desapareció —los Hornets anotaron 105 puntos en los últimos tres cuartos.

FUENTE: AP

