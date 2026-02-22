americateve

LaMelo Ball anota 10 triples y 37 puntos en paliza de Hornets ante Wizards

WASHINGTON (AP) — LaMelo Ball encestó 10 triples, la mayor cifra de su carrera, y anotó 37 puntos para ayudar a los Hornets de Charlotte a arrollar la noche del domingo por 129-112 a los Wizards de Washington, para completar una barrida de cuatro partidos en la temporada.

El guardia de los Hornets de Charlotte, LaMelo Ball (1), lanza ante el guardia de los Wizards de Washington, Will Riley, a la izquierda, durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el domingo 22 de febrero de 2026, en Washington. (Foto AP/Nick Wass)
Ball intentó 15 triples. Kon Knueppel sumó 28 puntos y Brandon Miller aportó 22. Los Hornets encestaron 12 de 14 triples en el tercer cuarto para abrir el partido, y terminaron con 25 de 46 desde larga distancia.

Bilal Coulibaly anotó 15 de sus 17 puntos en el primer cuarto por Washington. Los Wizards cayeron a 16-40, al desperdiciar la oportunidad de lograr su primera racha de tres victorias seguidas desde febrero de 2025.

Charlotte había perdido tres de cuatro desde que una racha de nueve triunfos terminó justo antes del receso del Juego de Estrellas. Los Hornets (27-31) son décimos en la Conferencia Este, a medio partido de Atlanta y con 1 1/2 juegos de ventaja sobre Milwaukee.

Knueppel encestó cinco triples y lidera la NBA con 198 esta temporada. Está a nueve de superar el récord de triples para un novato establecido por Keegan Murray en 2022-23.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

