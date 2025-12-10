americateve

Lamar Jackson se pierde otra práctica con Ravens, que se preparan para revancha ante Cincinnati

OWINGS MILLS, Maryland, EE.UU. (AP) — Lamar Jackson se perdió nuevamente la práctica con los Ravens el miércoles, días antes de que Baltimore dispute otro partido clave dentro de su división, el fin de semana en Cincinnati.

Lamar Jackson (8) quarterback de los Steelers de Pittsburgh es derribado por Alex Highsmith (56), linebacker de los Steelers de Pittsburgh y la persecusión de Cameron Heyward, derecha, durante la segunda mitad del juego de la NFL del domingo 7 de diciembre de 2025, en Baltimore. (AP Foto/Stephanie Scarbrough)
Lamar Jackson (8) quarterback de los Steelers de Pittsburgh es derribado por Alex Highsmith (56), linebacker de los Steelers de Pittsburgh y la persecusión de Cameron Heyward, derecha, durante la segunda mitad del juego de la NFL del domingo 7 de diciembre de 2025, en Baltimore. (AP Foto/Stephanie Scarbrough)

Esta vez, los Ravens lo catalogaron como un día de descanso para Jackson, quien se perdió tres duelos por una lesión en el tendón de la corva a principios de esta temporada y no ha estado del todo saludable —ni tan certero— desde su regreso.

Jackson lanzó cuatro pases de touchdown en su primer partido de regreso, en Miami el 30 de octubre. Luego, se mostró inteligente en una victoria como visitante sobre Minnesota, pero esa fue la última vez que tuvo una semana completa de práctica.

Se perdió la actividad del miércoles antes de un duelo contra los Browns y fue incluido en una lista de lesionados, por un problema de rodilla. El miércoles siguiente, fue un problema de tobillo el que lo marginó de la práctica antes de recibir a los Jets.

Baltimore venció a Cleveland y Nueva York, pero no se vio bien ofensivamente.

Los Ravens tuvieron una semana corta antes de recibir a Cincinnati un jueves por la noche. Jackson no en una simulación de entrenamiento el lunes. La razón esa vez fue una lesión en un dedo de un pie. Baltimore perdió y Jackson jugó quizá su peor juego de la temporada.

La semana pasada, Jackson practicó el miércoles pero estuvo limitado debido a un problema de tobillo. Se perdió la práctica del jueves antes de regresar el viernes. Dijo que esa semana lo habían pisado en una jugada.

Los Ravens perdieron ante Pittsburgh 27-22 el domingo, quedando un juego atrás en la carrera de la División Norte de la Conferencia Americana, aunque Jackson y la ofensiva finalmente se vieron un poco mejor en la segunda mitad. El equipo produjo 420 yardas totales.

Jackson dijo la semana pasada que veía estos días libres como días de descanso, y el entrenador John Harbaugh dijo el lunes que respeta el juicio del dos veces Jugador Más Valioso de la liga.

"Quieres que todos practiquen todos los días. Ese es tu objetivo como entrenador, pero la temporada es larga", dijo Harbaugh. "Estos muchachos pasan por mucho, Lamar más que cualquiera. Tiene el balón en la mano en cada jugada. Así que, habrá momentos en los que simplemente no estará listo para practicar. Simplemente no será la mejor manera de hacerlo, y esa es una conversación entre Lamar y los entrenadores".

