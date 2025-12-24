americateve

Lamar Jackson de Ravens ausente en práctica del miércoles tras lesión de espalda

OWINGS MILLS, Maryland, EE.UU. (AP) — Lamar Jackson no practicó el miércoles con los Ravens de Baltimore debido a su lesión en la espalda.

El quarterback se lastimó en el segundo cuarto del encuentro que Baltimore perdió el fin de semana pasado ante Nueva Inglaterra, y no regresó. Jackson, dos veces nombrado el Jugador Más Valioso de la NFL, también se perdió tres duelos a principios de esta temporada debido a una lesión en el tendón de la corva.

Asimismo, ha tenido problemas en la rodilla, el dedo del pie y el tobillo esta temporada.

Los Ravens necesitan ganar en Green Bay el sábado para mantener vivas sus esperanzas de playoffs. Incluso si ganan, serían eliminados si Pittsburgh vence a Cleveland el domingo.

El entrenador John Harbaugh habló el miércoles sobre su relación con Jackson después de que se le pidió que respondiera a un artículo de un columnista local.

“Nuestra relación es de primera. Lo amo. Siempre lo he hecho, siempre lo haré", afirmó Harbaugh. “Sé que está luchando como loco para volver. Así que, informes anónimos o cosas que se dicen o escriben o lo que sea, realmente no importan. No necesito que nadie hable por mí. Así que solo pregúntenme, y les diré lo que pienso.”

AP NFL: https://apnews.com/hub/NFL

FUENTE: AP

