Lamar Jackson en duda y Jordan Love cuestionable para encuentro sabatino Ravens-Packers

GREEEN BAY, Wisconsin, EE.UU. (AP) — Lamar Jackson está en duda para el partido que Baltimore disputará el sábado por la noche contra los Packers de Green Bay, dado que sigue lidiando con una lesión en la espalda que lo dejó fuera del partido del fin de semana pasado contra los Patriots de Nueva Inglaterra.

Lamar Jackson, quarterback de los Ravens de Baltimore, abandona el terreno durante el partido del domingo 21 de diciembre de 2025, ante los Patriots de Nueva Inglaterra (AP Foto/Nick Wass)
El mariscal de campo, dos veces elegido Jugador Más Valioso de la NFL, no ha practicado esta semana después de lesionarse en el segundo cuarto del encuentro que los Ravens perdieron por 28-24.

Tyler Huntley, quien completó nueve de diez pases para 65 yardas contra Nueva Inglaterra, comenzaría probablemente el encuentro si Jackson no está disponible.

Green Bay (9-5-1) tiene sus propios problemas de mariscal de campo después de que Jordan Love se marchó del partido que los Packers perdieron 22-16 en tiempo extra el pasado fin de semana en Chicago, debido a una conmoción cerebral. Love y el quarterback suplente de Green Bay, Malik Willis, están en la lista de cuestionables para el compromiso del sábado contra los Ravens (7-8).

Love practicó de manera limitada esta semana. Willis se lesionó el hombro de lanzar contra los Bears y fue considerado un participante limitado de la práctica del martes y el jueves.

Willis no practicó el miércoles debido a una enfermedad.

Los Packers también consideran cuestionables al tackle ofensivo Zach Tom (espalda/rodilla), al centro Sean Rhyan (rodilla/enfermedad), al receptor abierto Christian Watson (hombro/enfermedad), al safety Evan Williams (rodilla) y al esquinero/receptor Bo Melton (enfermedad). Tom y Williams no jugaron contra los Bears.

Ignacio lo vuelve a hacer: Banco Central de Cuba alerta sobre nuevo engaño masivo con falsa promesa de dinero

Ex de Samantha Espineira reaparece tras salir de prisión por fraude bancario: La libertad se gana a la fuerza

Revelan posible motivo del crimen: fiscalía expone inquietantes detalles en caso del adolescente cubano que mató a su madre en Hialeah

