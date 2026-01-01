americateve

Lamar Jackson, decidido a jugar contra los Steelers por el título de la AFC Norte

OWINGS MILLS, Maryland, EE.UU. (AP) — Lamar Jackson espera jugar cuando los Ravens de Baltimore enfrenten el domingo a los Steelers en Pittsburgh por el título de la AFC Norte.

“Al cien por ciento. Voy a estar ahí”, afirmó el quarterback estrella.

Jackson regresó a los entrenamientos el miércoles y participó completamente, pero habló con los periodistas en el podio hasta el jueves. Dijo que se siente bien después de perderse el partido del fin de semana pasado en Green Bay debido a una lesión en la espalda.

Ese fue el cuarto partido que Jackson se ha perdido esta temporada, los tres primeros debido a problemas en los isquiotibiales. Jackson abordó parte del escepticismo que ha surgido últimamente sobre su disposición a jugar a pesar del dolor.

"Nunca he abandonado a mi equipo antes. Nunca he abandonado nada, para ser honesto contigo. No sé de dónde vino eso", expresó Jackson.

Jackson dijo que cree que tiene una buena relación con el entrenador John Harbaugh y "absolutamente" quiere estar en Baltimore.

Los Ravens necesitan una victoria este fin de semana para llegar a los playoffs después de haber comenzado la temporada como uno de los favoritos al Super Bowl.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

