Lala mete en problemas al Brest con errores en la derrota 3-1 ante Rennes

PARÍS (AP) — El defensor Kenny Lala puso en problemas al Brest con dos errores graves en la derrota el sábado 3-1 ante el Rennes en la Ligue 1.

Lala fue responsable de los dos primeros goles de Rennes después de que Brest tomara una ventaja temprana gracias al delantero Mama Baldé.

Rennes respondió con goles en rápida sucesión del máximo goleador Estéban Lepaul y del extremo jordano Mousa Al-Taamari.

Le deben agradecer a Lala.

En el primer gol, el lateral derecho se quedó con el balón atrapado en los pies y perdió el equilibrio, permitiendo que Al-Taamari avanzara por la izquierda y disparara un centro para que Lepaul empujara el balón a la red a los 24 minutos.

Un minuto después, Lala intentó un pase hacia atrás de primera en la línea media y calculó mal el balón a la altura de la cintura por completo, lo que permitió a Al-Taamari aprovechar para avanzar y definir con confianza.

Rennes añadió un tercer gol al final a través del delantero de 18 años Mohamed Kader Meïté, quien convirtió un centro de Quentin Merlin desde la izquierda.

Más tarde, el campeón defensor Paris Saint-Germain juega ante Metz.

El entrenador del PSG, Luis Enrique, alineó a Matveï Safonov en la portería a pesar de que el principal guardameta, Lucas Chevalier, ya se había recuperado de una lesión menor en el tobillo.

En el otro partido del sábado, Paris FC recibe al Tolosa.

Pelea callejera

Aficionados rivales del Metz y PSG se enfrentaron en una breve pelea callejera unas horas antes del partido.

Imágenes en línea mostraron a unos 70-80 ultras involucrados en un enfrentamiento antes de que la policía antidisturbios los dispersara con gas lacrimógeno.

Niza en mala forma

En los partidos del domingo, Lens recibe a un Niza en completo desorden después de perder ocho partidos consecutivos.

La forma de Niza es tan mala que se encuentra en el último lugar de la fase de grupos de la Liga Europa de 36 equipos después de perder los seis partidos hasta ahora.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

