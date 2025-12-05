americateve

Lakers sin LeBron James y Luka Doncic para el duelo contra los Celtics

BOSTON (AP) — LeBron James y Luka Doncic no disputarán el duelo del viernes de los Lakers de Los Ángeles ante los Celtics de Boston.

James está ausente debido a la ciática, que lo mantuvo al margen durante los primeros 14 juegos de esta temporada, y artritis en la articulación del pie izquierdo. Doncic está fuera por segundo juego consecutivo por razones personales. Marcus Smart también está ausente debido a una distensión muscular en la espalda.

El entrenador de los Lakers, JJ Redick, afirmó antes del juego que Doncic regresará pronto y no descartó la posibilidad de que pueda estar de vuelta para el juego del domingo en Filadelfia.

James, quien cumplirá 41 años el 30 de diciembre, jugó 36 minutos en la victoria de los Lakers el jueves por 123-120 sobre Toronto. El juego marcó el final de la racha de James de 1.297 juegos consecutivos anotando en dobles dígitos cuando el líder de puntos de carrera de la NBA terminó con solo ocho unidades.

Los Lakers llegan tras haber ganado ocho de sus últimos nueve encuentros.

___

FUENTE: AP

