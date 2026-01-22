Laila Edwards se prepara para convertirse en la primera mujer negra en representar a EEUU en hockey

Laila Edwards, la primera mujer de raza negra en ser parte de la selección de Hockey, en la pista donde entraba cuando era más pequeña en Strongsville, Ohio, el martes 4 de noviembre del 2025. (AP Foto/Sue Ogrocki) AP

Cuatro generaciones de la familia Edwards se voltearon para ver a una Laila que se quedó atónita mientras veía un teléfono celular acurrucada al lado de Caroline Harvey, su amiga y compañera de equipo de toda la vida, riendo sin aliento al exclamar un "Oh, Dios mío" tras otro.

Para que todo el mundo lo viera, estaba una foto de Larry Nance Jr., delantero de los Cavaliers de Cleveland,que había publicado en las redes sociales de él llegando a un partido de la NBA vistiendo la camiseta de hockey número 10 de Edwards con la selección de Estados Unidos.

"Vaya", dijo Edwards, bien versada en la historia deportiva de la ciudad, aunque hace mucho tiempo dejó Cleveland para seguir una carrera en el hockey.

“Él nació en Ohio. Su padre jugó para los Cavs. Una leyenda”, dijo Edwards. “Pensé que era súper genial que hiciera eso, cuando no tenía por qué hacerlo”.

Un día despué, Edwards saltó al hielo en el mismo estadio del centro de la ciudad, donde realizó el saque inicial ceremonial y dio una asistencia en la victoria 4-1 en una serie contra Canadá.

Pero Nance quizá no será el único que se fije en Edwards mientras se prepara para hacer su debut olímpico en los Juegos de Milán-Cortina el próximo mes. Se convertirá en la primera mujer afroestadounidense en representar a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos en hockey, y con 1,85 metros y 88 kilogramos, es una defensora imponente con una rara combinación de tener un tiro potente, velocidad y una habilidad para crear jugadas.

Futuro del deporte

"Laila es el futuro del deporte", dijo Hilary Knight, capitana del equipo y rostro del hockey femenino de Estados Unidos. "Creo que estás viendo a alguien que está entrando en su conjunto de habilidades y apenas está rascando la superficie".

Edwards es tan importante para la federación que decidieron jugar en Cleveland, como una fiesta de presentación para la jugadora que juega en la Universidad de Wisconsin. Tiene 21 años.

Fue una visita de cuatro días con prácticas en una pista que Edwards conocía bien cuando estaba creciendo. También fue una oportunidad para reconectar con su familia, que ha visto gran parte de su desarrollo desde lejos. Edwards dejó Cleveland para jugar en un equipo de élite de chicas en Pittsburgh y pasó la escuela secundaria en la Academia Selecta Bishop Kearney en Rochester, Nueva York, antes de mudarse a Wisconsin.

Inicio temprano en el hockey

Edwards inició en el hockey a los tres años gracias a su padre, Robert. Su hermano mayor, Bobby, jugó primero, y luego se unió su hermana mayor Chayla, quien también jugó en Wisconsin.

Se desarrolló a un ritmo tan rápido que a los 11 años, los entrenadores sugirieron que Edwards comenzara a jugar con chicas dos y tres años mayores. Eso llevó a la decisión de que jugara para programas de desarrollo más establecidos, incluido Kearney, que ha producido numerosos jugadores de alto calibre, incluidos compañeros de equipo olímpicos como Harvey, Haley Winn, Kristen Simms y Ava McNaughton.

“Pensamos que estaba lista porque era madura para su edad. Era muy sólida educativamente”, dijo Robert Edwards. “Lo que no esperábamos era extrañarla tanto como lo hicimos, y la pérdida de no verla crecer”.

Edwards también enfrentó su parte de desafíos lejos de casa. Hubo estirones de crecimiento y sacrificios, como tener que saltarse su graduación para competir en los campeonatos mundiales sub-18.

Y estaba siendo una atleta negra en un deporte jugado predominantemente por jugadores blancos.

"Para superar algunas de las cosas que tienes que superar en este deporte, tienes que ser fuerte", dijo Edwards.

De delantera a defensora

Poco ha desconcertado a Edwards, una cualidad que el entrenador de Estados Unidos, John Wroblewski, llamó la fortaleza de la jugadora en lo que sea que haya enfrentado, incluido el cambio de delantera a defensora.

"Es una persona inspiradora para estar cerca", dijo Wroblewski. "Creo que es simplemente innato. Es simplemente Laila. Es una jugadora. Es la verdadera".

En su debut con la selección de Estados Unidos como delantera, Edwards fue nombrada MVP en el Mundial de 2024 en el que las estadounidenses perdieron el partido por la medalla de oro ante Canadá. En el Mundial del año pasado, Edwards tuvo dificultades para hacer la transición a la defensa, aunque aún terminó con un gol y tres asistencias y ganó el oro.

"No tuve mi mejor torneo, pero para mí eso no era de lo que se trataba. Ganamos, y aprendí mucho, así que eso también fue una victoria", dijo. "Creo que mis expectativas son un poco más altas ahora".

Feliz en casa

Edwards se sentó apretujada entre sus dos padres en un sofá en la sala de estar de la familia. En la sala de estar, las estanterías mostraban numerosas placas, trofeos y medallas que ha ganado, con muchas más probablemente por venir.

El futuro, sin embargo, podía esperar. En esta noche, lo que importaba para Robert y Charone Gray-Edwards era disfrutar de unos pocos momentos preciosos con su hija, que de repente había crecido y estaba lista para el escenario mundial.

"Le decimos que la amamos sin importar qué. No vas a ser perfecta. No siempre vas a ganar. No siempre vas a ser la máxima anotadora", dijo Charone. "Pero siempre serás nuestra Laila".

Cobertura olímpica de AP: https://apnews.com/hub/milan-cortina-2026-winter-olympics

FUENTE: AP