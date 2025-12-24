americateve

Lágrimas de alegría mientras familias nigerianas se reencuentran con escolares secuestrados

PAPIRI, Nigeria (AP) — En una reunión navideña, familias y aldeanos en el centro-norte de Nigeria lloraron y abrazaron a los escolares recién liberados tras ser víctimas de uno de los mayores secuestros masivos en la historia del país.

Los 130 escolares y maestros fueron liberados el domingo tras un mes de cautiverio y llevados a casa en la comunidad de Papiri, en el estado de Níger, tarde en la noche del miércoles, marcando el último grupo liberado desde el ataque del 21 de noviembre a la Escuela Católica St. Mary's en Papiri.

Madres con ojos llorosos abrazaron fuertemente a sus hijos mientras otros niños eran levantados en el aire, sus rostros radiantes de alegría mientras los aldeanos los llamaban y examinaban cuidadosamente para asegurarse de que no fueron lastimados.

"Esta Navidad, ya que estamos celebrando la Navidad con nuestros hijos, estamos muy contentos. Y esta Navidad será diferente a las demás", declaró Yusuf Timothy cuya hija Rejoice estaba entre los liberados.

"Estoy feliz, estoy feliz", indicó con lágrimas en el rostro Rita Marcus, quien se reunió con su hijo. "Esta felicidad, es demasiado".

Los secuestros escolares se han convertido en un grave problema en medio de la inseguridad en el país más poblado de África.

Las autoridades dijeron anteriormente que 303 escolares y 12 maestros fueron secuestrados en el ataque en el estado de Níger, pero luego revisaron la cifra a 230, agregando que todos habían sido liberados, sin especificar cómo.

La mayoría de los niños tenían entre 10 y 17 años, según la escuela. Onyeka Chieme, uno de los estudiantes, dijo anteriormente a The Associated Press que los hombres armados amenazaron con dispararles durante el ataque.

Yusuf Timothy comentó que su familia tuvo que poner su vida en pausa desde los secuestros.

"A veces, aunque esté dormido con mi esposa, si nos despertamos, comenzamos a pensar. Comenzamos a llorar. ¿Cuándo vamos a ver a nuestro hijo?" dijo.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

