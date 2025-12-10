americateve

Ladrones del Louvre escaparon quedándoles solo 30 segundos, según investigación

PARÍS (AP) — Los ladrones que se robaron joyas en el Museo del Louvre escaparon con apenas 30 segundos de ventaja, indicó el miércoles una investigación del Senado francés, mientras los legisladores detallaban una serie de fallos de seguridad que permitieron al grupo escapar a plena luz del día.

La investigación parlamentaria, ordenada tras el vergonzoso robo del 19 de octubre, descubrió que solo una de las dos cámaras que cubrían el punto de entrada funcionaba y que el personal de seguridad carecía de suficientes pantallas para monitorear las imágenes en tiempo real.

Cuando finalmente sonó la alarma, la policía fue inicialmente enviada al lugar equivocado, informaron los investigadores a los senadores.

"Dando o quitando 30 segundos, los guardias o la policía podrían haberlos interceptado", declaró Noël Corbin, jefe de la investigación, al comité de cultura del Senado.

El informe también citó equipos obsoletos, vulnerabilidades señaladas en auditorías anteriores y una mala coordinación entre el Louvre y sus autoridades supervisoras.

Señaló que el balcón utilizado por los ladrones había sido identificado años antes como un punto débil, pero nunca fue reforzado.

Los hallazgos aumentan la presión sobre la directora del Louvre, Laurence des Cars, quien será interrogada por los legisladores la próxima semana. Los cuatro presuntos miembros del grupo de ladrones han sido arrestados, pero las joyas desaparecidas, valoradas en aproximadamente 102 millones de dólares, no han sido recuperadas.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

