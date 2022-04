“Quise hacer esa combinación para demostrar las dos facetas de Víctor Manuelle: cómo me desenvuelvo en el lado moderno y cómo me desenvuelvo en el lado tradicional”, dijo el cantante y compositor neoyorquino de origen puertorriqueño en una entrevista reciente con The Associated Press en Miami. “Aquí me permite demostrar las dos caras de la moneda”.