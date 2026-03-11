americateve

La víspera de Acción de Gracias podría sumarse al calendario de la NFL

La NFL contemplaría añadir un partido la víspera al día de Acción de Gracias al calendario de esta temporada, mientras sigue sondeando ventanas adicionales de transmisión.

ARCHIVO - Foto del 27 de noviembre del 2025, un letrero del día de Acción de Gracias en el campo del encuentro entre los Chiefs de Kansas City y los Cowboys de Dallas. (AP Foto/Gareth Patterson, Archivo)
ESPN informó primero sobre la posibilidad de la realización de ese encuentro.

Los tres partidos del Día de Acción de Gracias están entre los más vistos de la temporada regular. La cartelera del año pasado promedió 44,7 millones de espectadores, superando la marca de 2024 de 34,5 millones.

El partido entre los Chiefs de Kansas City y Cowboys de Dallas que cerró la jornada promedió 57,2 millones en CBS, lo que lo convirtió en el partido de temporada regular de la NFL más visto del que se tenga registro. El récord anterior era de 42,1 millones para el partido de 2022 entre los Cowboys y los Giants de Nueva York.

La liga también jugó en el llamado día de Black Friday las últimas tres temporadas y ha visto un crecimiento sostenido de la audiencia. El partido del año pasado entre los Bears de Chicago y los Eagles de Filadelfia por Amazon Prime Video promedió 16,3 millones.

“Cada temporada baja buscamos nuevas oportunidades para servir mejor a nuestros aficionados en el proceso de elaboración del calendario”, expresó la liga el miércoles en un comunicado. “Como ha dicho el comisionado (Roger) Goodell, Acción de Gracias y la NFL se han vuelto sinónimos y, dado el crecimiento continuo del interés de los aficionados en torno a nuestros partidos de Acción de Gracias y de Black Friday, buscar oportunidades adicionales vinculadas a este feriado especial es algo emocionante que nos interesa explorar”.

Si la liga sigue adelante con un partido en la víspera del día de Acción de Gracias, es probable que los equipos reciban un descanso la semana anterior.

La víspera de Acción de Gracias le daría a la liga nueve grandes ventanas de transmisión por cubrir. También habría partidos destacados en las ventanas dominicales de primera hora de la tarde y de última hora de la tarde, además del domingo por la noche y el lunes por la noche.

El calendario de la temporada regular podría publicarse la primera o la segunda semana de mayo. Los propietarios de los equipos y las cadenas tendrán la oportunidad de presentar sus propuestas finales durante las reuniones de la liga en Phoenix más adelante este mes.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

