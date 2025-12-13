americateve

La visita de Messi a India comienza de forma caótica con fanáticos arrojando botellas

CALCUTA, India (AP) — La esperada gira de Lionel Messi por India comenzó de manera accidentada el sábado, cuando fanáticos enfadados lanzaron botellas e intentaron destrozar un estadio después de que muchos de ellos no pudieran ver más que un atisbo de su ídolo.

Aficionados indios arrancan las sillas en su carrera hacia el césped tras no haber podido ver al astro argentino Lionel Messi en el estadio Salt Lake, en Calcuta, India, el 13 de diciembre de 2025. (AP Foto/Bikas Das)
Según Times of India, muchos de los que tenían boletos para un evento contaron que no lograron ver a Messi, ni en persona ni en las pantallas gigantes del estadio, a pesar de haber esperado durante horas.

La ministra principal de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, se disculpó con el astro del fútbol argentino por la "mala gestión" del acto.

En un mensaje en redes sociales, Banerjee se mostró "profundamente consternada y conmocionada por la mala gestión presenciada hoy en el estadio Salt Lake", donde también se disculpó con los hinchas que esperaban más después de haber pagado por entrar.

Banerjee anunció la formación de un comité para “realizar una investigación detallada sobre el incidente, establecer responsabilidades y recomendar medidas para evitar que se repita en el futuro”.

La gira de tres días de Messi, bautizada como "GOAT India Tour", llevará al ganador de la Copa del Mundo de Calcuta a Hyderabad y luego a Mumbai antes de concluir en Nueva Delhi el lunes. El argentino está acompañado por sus compañeros Luis Suárez y Rodrigo De Paul.

Antes el sábado, Messi "inauguró" de manera remota una estatua de 21 metros (70 pies) de sí mismo en Calcuta.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

