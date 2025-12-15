La Unión Europea prórroga medidas restrictivas contra decenas de funcionarios venezolanos

Compartir en:









En la actualidad “figuran en la lista y, por lo tanto, están sujetas a inmovilización de activos y a la prohibición de proporcionar fondos o recursos económicos, tanto directa como indirectamente, 69 personas. Además, dichas personas están sujetas a la prohibición de entrada en la Unión Europea”, indicó el Consejo del bloque en un comunicado divulgado en su página de internet.

En la lista figuran la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello; legisladores oficialistas y disidentes de la oposición; jefes militares y magistrados del Tribunal Supremo, entre otros. Algunos de ellos integran la lista desde 2018, mientras otros fueron incluidos en enero de este año.

La decisión se adoptó como consecuencia de las “acciones persistentes que socavan la democracia y el Estado de Derecho, así como de las continuas violaciones de los derechos humanos y la represión de la sociedad civil y de la oposición democrática”, acotó el escrito. También en relación con la celebración de las elecciones presidenciales el 28 de julio de 2024 y los acontecimientos posteriores.

Según el Consejo Nacional Electoral, un organismo colegiado de mayoría oficialista, en la pasada elección presidencial Maduro obtuvo 6,4 millones de votos frente a 5,3 millones que logró el opositor Edmundo González. Maduro fue investido para un tercer mandato de seis años el 10 de enero.

González ha sido reconocido como presidente electo por Estados Unidos y varios países europeos y de América Latina, así como por organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA), tras presentar pruebas creíbles de su triunfo.

La Unión Europea estableció medidas restrictivas en relación con Venezuela en noviembre de 2017. Entre las medidas se incluye un embargo de armas y de equipos destinados a la represión interna.

En un comunicado, seguidamente, el gobierno de Maduro rechazó de manera categórica “la política de sanciones y medidas coercitivas unilaterales impuesta por la Unión Europea, por ser ilegítima, ilegal y contraria al Derecho Internacional”. FUENTE: AP