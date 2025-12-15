americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

La Unión Europea prórroga medidas restrictivas contra decenas de funcionarios venezolanos

CARACAS (AP) — Los ministros de Exteriores de la Unión Europea prorrogaron el lunes hasta el 10 de enero de 2027 una serie de medidas restrictivas a funcionarios venezolanos en un intento por aumentar la presión sobre el presidente del país sudamericano Nicolás Maduro.

En la actualidad “figuran en la lista y, por lo tanto, están sujetas a inmovilización de activos y a la prohibición de proporcionar fondos o recursos económicos, tanto directa como indirectamente, 69 personas. Además, dichas personas están sujetas a la prohibición de entrada en la Unión Europea”, indicó el Consejo del bloque en un comunicado divulgado en su página de internet.

En la lista figuran la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello; legisladores oficialistas y disidentes de la oposición; jefes militares y magistrados del Tribunal Supremo, entre otros. Algunos de ellos integran la lista desde 2018, mientras otros fueron incluidos en enero de este año.

La decisión se adoptó como consecuencia de las “acciones persistentes que socavan la democracia y el Estado de Derecho, así como de las continuas violaciones de los derechos humanos y la represión de la sociedad civil y de la oposición democrática”, acotó el escrito. También en relación con la celebración de las elecciones presidenciales el 28 de julio de 2024 y los acontecimientos posteriores.

González ha sido reconocido como presidente electo por Estados Unidos y varios países europeos y de América Latina, así como por organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA), tras presentar pruebas creíbles de su triunfo.

La Unión Europea estableció medidas restrictivas en relación con Venezuela en noviembre de 2017. Entre las medidas se incluye un embargo de armas y de equipos destinados a la represión interna.

En un comunicado, seguidamente, el gobierno de Maduro rechazó de manera categórica “la política de sanciones y medidas coercitivas unilaterales impuesta por la Unión Europea, por ser ilegítima, ilegal y contraria al Derecho Internacional”.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kilmar Ábrego García con partidarios en una manifestación frente a una sede del ICE en Baltimore, Maryland, el 25 de agosto del 2025. (AP foto/Stephanie Scarbrough)

Jueza federal ordena la libertad inmediata de Kilmar Ábrego García

Miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el 17 de junio del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

La alcaldesa electa de Miami, la demócrata Eileen Higgins, celebra después de ganar los comicios, el martes 9 de diciembre de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

La Demócrata Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami por primera vez en casi 30 años

Por Redacción América Noticias Miami
La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

Destacados del día

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, durante una conferencia de prensa en Los Ángeles, el jueves 12 de junio de 2025. (AP Foto/Etienne Laurent)

¿CAMBIO DE RUMBO? Administración TRUMP alista un giro en su política migratoria: así serían las redadas a partir de ahora

Identifican a la mujer hallada muerta dentro de un congelador en tienda Dollar Tree de Little Havana

Identifican a la mujer hallada muerta dentro de un congelador en tienda Dollar Tree de Little Havana

MARCO RUBIO FELICITA A KAST: EE. UU. confía en que Chile endurezca migración ilegal y reactive el comercio bilateral

MARCO RUBIO FELICITA A KAST: EE. UU. confía en que Chile endurezca migración ilegal y reactive el comercio bilateral

HORROR EN MIAMI: Encuentran el cuerpo de una mujer dentro de un congelador en una tienda Dollar Tree

HORROR EN MIAMI: Encuentran el cuerpo de una mujer dentro de un congelador en una tienda Dollar Tree

RAÚL CASTRO FRENA DIAZ-CANEL: Ordena posponer el Congreso del PCC ante el colapso total de Cuba

RAÚL CASTRO FRENA DIAZ-CANEL: Ordena posponer el Congreso del PCC ante el colapso total de Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter