La Unión Africana celebra su cumbre anual ante las críticas de los jóvenes a su papel

NAIROBI, Kenia (AP) — El principal organismo regional de África celebra este fin de semana en Etiopía su cumbre anual para debatir el futuro del continente, de unos 1.400 millones de habitantes, mientras pierde popularidad.

ARCHIVO - El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, y el presidente de la Unión Africana, Joao Lourenço, asisten a una sesión plenaria en la jornada inaugural de la cumbre del G20 en Johannesburgo, Sudáfrica, el 22 de noviembre de 2025. (Thomas Mukoya/Pool Foto vía AP, archivo)
ARCHIVO - El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, y el presidente de la Unión Africana, Joao Lourenço, asisten a una sesión plenaria en la jornada inaugural de la cumbre del G20 en Johannesburgo, Sudáfrica, el 22 de noviembre de 2025. (Thomas Mukoya/Pool Foto vía AP, archivo) AP

Creada para “promover la unidad y solidaridad de los Estados africanos”, los analistas señalan que la Unión Africana enfrenta una crisis de legitimidad entre la juventud del continente tras no habar cumplido sus expectativas. Los países africanos lidian con golpes militares, elecciones disputadas y protestas impulsadas por las dificultades, agravadas por los recortes en la ayuda exterior internacional.

“Un bloque de líderes veteranos”

África tiene la población más joven del mundo, con más de 400 millones de personas de entre 15 y 35 años. Pero también cuenta con varios de los líderes más longevos y con más años en el poder del planeta, una paradoja que ha contribuido a un aumento de los golpes de Estado.

Con una población joven que se espera que se duplique para 2050, es la única región de rápido crecimiento donde sus habitantes se están empobreciendo. En distintas naciones y en las redes sociales, los jóvenes africanos ven a la UA como un bloque de líderes veteranos y una organización que no considera que sus intereses sean prioritarios.

La UA ha desaprovechado oportunidades para centrarse en la ciudadanía y recibir su impulso y, en cambio, se ha enfocado en gran medida en gobiernos y líderes, dijo Liesl Louw-Vaudran, analista principal de Crisis Group.

“Lo que la juventud pide realmente y el motivo por el que la gente está frustrada es porque esta no es una Unión Africana para los ciudadanos. No es una Unión Africana impulsada por la gente”, añadió Louw-Vaudran.

Las elecciones, un ejemplo de las lagunas de la UA

En las elecciones presidenciales celebradas en varias naciones en el último año se observó una tendencia clara a marginar a los aspirantes de la oposición, a cuestionar los resultados y a que los votantes, en su mayoría jóvenes, protesten tras la reelección de los candidatos que ya ostentaban el poder.

A pesar de los resultados electorales, la UA fue acusada a menudo de alinearse rápidamente con los gobernantes reelegidos y de tardar en denunciar los procesos irregulares.

Cuando las autoridades de Uganda bloquearon el acceso a internet y reprimieron a la oposición durante las presidenciales en enero, la Comisión de la Unión Africana emitió un comunicado en el que “encomiaba” la celebración de los comicios. Un día después, la misión de observación electoral de la UA publicó un informe preliminar en el que señalaba “reportes de acoso, intimidación y arresto de líderes opositores, candidatos, medios de comunicación afines y actores de la sociedad civil” durante el proceso.

La publicación en redes sociales en la que la UA elogiaba las elecciones enfureció a muchos jóvenes, y una persona respondió: “El club de las dictaduras ha hablado”.

Uno de los principales retos que ha enfrentado la UA a lo largo de los años es la débil aplicación de las resoluciones, según Macharia Munene, profesor de historia en la United States International University en Nairobi. Y eso se debe a que “no todos los miembros pagan sus cuotas o aceptan plenamente lo que se decide en general”, explicó.

Una cumbre en medio de un nuevo orden mundial

La 39ª cumbre de la Unión Africana, que se celebra en la capital etíope, Adís Abeba, el sábado y el domingo, gira en torno al agua y al saneamiento. Los debates abordarán la respuesta del continente al cambio climático y a las crisis humanitarias tras los recortes en ayuda exterior de socios internacionales como Estados Unidos.

Según los observadores, la cumbre brindará una oportunidad para alinear las prioridades continentales con los socios internacionales, especialmente en un momento en que se discute un “nuevo orden mundial”, impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump, y en el que líderes extranjeros apuntan a cambios en las alianzas globales.

Aun así, críticos instan a la Unión Africana a mirar hacia adentro, a prestar más atención a los desafíos más urgentes para el continente y a hacer más para exigir responsabilidades a los líderes cuando no cumplen las expectativas.

En Abuya, la capital de Nigeria, el residente Chima Ekwueme afirmó que la UA no se preocupa porque los líderes rindan cuentas, y citó las letales crisis de seguridad y las penurias económicas que enfrenta el país pese a su riqueza en minerales.

“Están ahí por sus propios intereses", manifestó Ekwueme, de 32 años. "En Nigeria tenemos todo lo necesario para poner las cosas en orden (pero) mira lo difícil que es todo y ¿dónde está la UA?”.

___

Asadu informó desde Abuya, Nigeria.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

