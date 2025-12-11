americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

La UE impulsa candidatura de Ucrania pese a objeciones de Hungría

La Unión Europea entregó el jueves a Ucrania una larga lista de reformas necesarias para unirse al bloque, decidida a impulsar el proceso a pesar de la guerra y las objeciones de Hungría.

Altos funcionarios y diplomáticos de la UE reunidos en Leópolis, en el oeste de Ucrania, declararon que una lista de demandas que cubre aproximadamente la mitad de las reformas requeridas permitiría avanzar mientras las negociaciones formales siguen bloqueadas por Budapest.

La membresía en la UE se ha convertido en el objetivo central del esfuerzo de Ucrania por anclarse a Occidente, ya que las perspectivas de la OTAN se estancan.

Aquí un vistazo a los principales desafíos en el camino de Ucrania hacia la Unión Europea. -Orbán es un obstáculo para las ambiciones de Ucrania El primer ministro húngaro Viktor Orbán insiste en que las conversaciones de adhesión no deberían proceder durante el tiempo de guerra y ha citado los derechos de la minoría húngara en Ucrania y los riesgos económicos. A pesar de estar en desacuerdo con todos los demás estados miembros, Hungría se ha mantenido en esa posición y no envió un representante a la reunión del jueves. Rompiendo con el consenso más amplio de la UE, Budapest también ha mantenido estrechos lazos con Moscú.

Marie Bjerre, ministra de Asuntos Europeos de Dinamarca, indicó que la UE seguía adelante de todos modos. "Es muy claro que somos 26 países miembros que ven un futuro con Ucrania en la UE. No es una cuestión de si, es una cuestión de cuándo", dijo a los periodistas en Leópolis.

Chipre asume el desafío

Chipre se unió a la UE en 2004 como una isla dividida y podría ofrecer a Ucrania un modelo para la adhesión. La isla asumirá la presidencia rotativa de la UE de Dinamarca el 1 de enero y ha prometido continuar trabajando en la candidatura de Ucrania.

En una declaración a The Associated Press, la viceministra de Asuntos Europeos de Chipre, Marilena Raouna, elogió la "extraordinaria voluntad política" de Kiev para cumplir con las reformas clave.

"A pesar de la guerra de agresión en curso de Rusia, el pueblo ucraniano sigue defendiendo no solo su soberanía", indicó, "sino también los mismos principios sobre los que se basa nuestra unión: democracia, libertad, dignidad humana y respeto por los derechos fundamentales".

Una larga lista de tareas pendientes

Ucrania debe alinear su administración con una serie de sistemas, prácticas y normas de la UE antes de unirse al bloque, y las reformas requeridas se dividen en seis subgrupos. Se espera que el proceso tome al menos dos años.

El jueves se acordaron con Ucrania los requisitos detallados dentro de tres de esos subgrupos, que cubren el estado de derecho e instituciones democráticas, el mercado interno y las relaciones exteriores.

El viceprimer ministro de Ucrania, Taras Kachka, reconoció que un reciente escándalo de corrupción había hecho de las reformas una prioridad, añadiendo que el ritmo de alineación ahora dependía de Kiev.

"Hemos encontrado una manera de asegurar que el proceso de ampliación continúe con el mismo ritmo, a pesar de que todavía carecemos de unanimidad formal", dijo. "Tenemos una comprensión muy clara de los puntos de referencia, lo que está en la lista de tareas pendientes y todo lo demás".

¿El miembro más grande del bloque?

Ucrania está en la cola oficial de adhesión con otros ocho aspirantes —Albania, Bosnia, Georgia, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia y Turquía— pero las negociaciones están en diferentes etapas y no todas están activas.

Contando el territorio ocupado por Rusia, Ucrania sería el miembro más grande de la UE medido por tamaño de tierra si se uniera, superando a Francia.

Una potencia agrícola e importante geográficamente para la energía, Ucrania como miembro de la UE también contrarrestaría la influencia de Rusia y extendería los valores de la unión hacia el este.

Marta Kos, la comisionada de ampliación de la UE que lideró las conversaciones del jueves, señaló que dar a Kiev un plan claro ayudaría a acelerar el cambio.

"Las reformas están en el centro de este proceso, y nadie puede vetar a Ucrania para que no haga estas reformas", sostuvo. "Ucrania se convertirá en miembro de la UE, y nadie puede bloquearlo".

___________________________________

Hadjicostis reportó desde Nicosia, Chipre.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el 17 de junio del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

La alcaldesa electa de Miami, la demócrata Eileen Higgins, celebra después de ganar los comicios, el martes 9 de diciembre de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

La Demócrata Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami por primera vez en casi 30 años

Por Redacción América Noticias Miami
La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

Agentes del FBI se arrodillan junto con manifestantes en medio de protestas por la muerte de George Floyd en Washington el 4 de junio del 2020. (AP foto/Jose Luis Magana)

Agentes del FBI despedidos por arrodillarse demandan para recuperar sus empleos

Destacados del día

EEUU publica imágenes del mayor operativo de incautación petrolera frente a Venezuela: confiscan buque iraní vinculado al financiamiento terrorista

EEUU publica imágenes del mayor operativo de incautación petrolera frente a Venezuela: confiscan buque iraní vinculado al financiamiento terrorista

María Corina Machado reaparece en Oslo tras un año en la clandestinidad y desata ovación frente al Grand Hotel

María Corina Machado reaparece en Oslo tras un año en la clandestinidad y desata ovación frente al Grand Hotel

Conmoción en el exilio: Hallan sin vida a joven cubana desaparecida en Illinois y arrestan a presunto asesino

Conmoción en el exilio: Hallan sin vida a joven cubana desaparecida en Illinois y arrestan a presunto asesino

ARCHIVO - El portaaviones USS Dwight D. Eisenhower y otros buques de guerra cruzan el Estrecho de Ormuz hacia el Golfo Pérsico el domingo 26 de noviembre de 2023. (Técnico de Información de Segunda Clase Ruskin Naval/U.S. Navy vía AP, archivo)

Trump anuncia incautación de buque petrolero frente a Venezuela: el buque iba rumbo a Cuba

Suben a 44 los muertos por chikungunya y dengue en Cuba

Suben a 44 los muertos por chikungunya y dengue en Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter