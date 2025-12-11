La UE impulsa candidatura de Ucrania pese a objeciones de Hungría

Altos funcionarios y diplomáticos de la UE reunidos en Leópolis, en el oeste de Ucrania, declararon que una lista de demandas que cubre aproximadamente la mitad de las reformas requeridas permitiría avanzar mientras las negociaciones formales siguen bloqueadas por Budapest.

La membresía en la UE se ha convertido en el objetivo central del esfuerzo de Ucrania por anclarse a Occidente, ya que las perspectivas de la OTAN se estancan.

Aquí un vistazo a los principales desafíos en el camino de Ucrania hacia la Unión Europea. -Orbán es un obstáculo para las ambiciones de Ucrania El primer ministro húngaro Viktor Orbán insiste en que las conversaciones de adhesión no deberían proceder durante el tiempo de guerra y ha citado los derechos de la minoría húngara en Ucrania y los riesgos económicos. A pesar de estar en desacuerdo con todos los demás estados miembros, Hungría se ha mantenido en esa posición y no envió un representante a la reunión del jueves. Rompiendo con el consenso más amplio de la UE, Budapest también ha mantenido estrechos lazos con Moscú.

Marie Bjerre, ministra de Asuntos Europeos de Dinamarca, indicó que la UE seguía adelante de todos modos. "Es muy claro que somos 26 países miembros que ven un futuro con Ucrania en la UE. No es una cuestión de si, es una cuestión de cuándo", dijo a los periodistas en Leópolis.

Chipre se unió a la UE en 2004 como una isla dividida y podría ofrecer a Ucrania un modelo para la adhesión. La isla asumirá la presidencia rotativa de la UE de Dinamarca el 1 de enero y ha prometido continuar trabajando en la candidatura de Ucrania.

En una declaración a The Associated Press, la viceministra de Asuntos Europeos de Chipre, Marilena Raouna, elogió la "extraordinaria voluntad política" de Kiev para cumplir con las reformas clave.

"A pesar de la guerra de agresión en curso de Rusia, el pueblo ucraniano sigue defendiendo no solo su soberanía", indicó, "sino también los mismos principios sobre los que se basa nuestra unión: democracia, libertad, dignidad humana y respeto por los derechos fundamentales".

Una larga lista de tareas pendientes

Ucrania debe alinear su administración con una serie de sistemas, prácticas y normas de la UE antes de unirse al bloque, y las reformas requeridas se dividen en seis subgrupos. Se espera que el proceso tome al menos dos años.

El jueves se acordaron con Ucrania los requisitos detallados dentro de tres de esos subgrupos, que cubren el estado de derecho e instituciones democráticas, el mercado interno y las relaciones exteriores.

El viceprimer ministro de Ucrania, Taras Kachka, reconoció que un reciente escándalo de corrupción había hecho de las reformas una prioridad, añadiendo que el ritmo de alineación ahora dependía de Kiev.

"Hemos encontrado una manera de asegurar que el proceso de ampliación continúe con el mismo ritmo, a pesar de que todavía carecemos de unanimidad formal", dijo. "Tenemos una comprensión muy clara de los puntos de referencia, lo que está en la lista de tareas pendientes y todo lo demás".

¿El miembro más grande del bloque?

Ucrania está en la cola oficial de adhesión con otros ocho aspirantes —Albania, Bosnia, Georgia, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia y Turquía— pero las negociaciones están en diferentes etapas y no todas están activas.

Contando el territorio ocupado por Rusia, Ucrania sería el miembro más grande de la UE medido por tamaño de tierra si se uniera, superando a Francia.

Una potencia agrícola e importante geográficamente para la energía, Ucrania como miembro de la UE también contrarrestaría la influencia de Rusia y extendería los valores de la unión hacia el este.

Marta Kos, la comisionada de ampliación de la UE que lideró las conversaciones del jueves, señaló que dar a Kiev un plan claro ayudaría a acelerar el cambio.

"Las reformas están en el centro de este proceso, y nadie puede vetar a Ucrania para que no haga estas reformas", sostuvo. "Ucrania se convertirá en miembro de la UE, y nadie puede bloquearlo".

Hadjicostis reportó desde Nicosia, Chipre.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP