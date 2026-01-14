La UE ayuda a Ucrania con nuevo programa de préstamos y apoyo presupuestario

La presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen (izq) con el presidente chipriota Nikos Christodoulides en Nicosia, Chipre, el 7 de enero del 2026. (AP foto/Petros Karadjias, Pool) AP

El mes pasado, los líderes de la UE acordaron prestar a Ucrania 90.000 millones de euros (105.000 millones de dólares) para ayudar a cubrir sus necesidades en 2026 y 2027. Kiev solo tendrá que devolver el dinero una vez que Rusia termine su guerra y pague reparaciones por los daños que ha causado durante casi cuatro años.

El Fondo Monetario Internacional estima que Ucrania necesitará 137.000 millones de euros (160.000 millones de dólares) durante los dos años. El gobierno en Kiev está al borde de la bancarrota y necesita desesperadamente el dinero para la primavera.

El bloque espera que otros países como Reino Unido, Canadá, Japón y Noruega ayuden a compensar la diferencia. El FMI está preparando un nuevo préstamo multimillonario para Ucrania y se espera que lo apruebe el próximo mes.

"Todos queremos la paz para Ucrania, y para eso Ucrania debe estar en una posición de fuerza", declaró Von der Leyen al explicar los planes de gasto de la comisión.

Añadió que que 60.000 millones de euros (70.000 millones de dólares) serían para apoyo militar y 30.000 millones de euros (35.000 millones de dólares) para ayuda presupuestaria.

"Con la asistencia militar, Ucrania puede mantenerse firme contra Rusia y, al mismo tiempo, integrarse más estrechamente en la base industrial de defensa de Europa", dijo Von der Leyen a los periodistas.

La comisión quiere que el dinero del préstamo comience a fluir en abril, pero los países miembros de la UE y el Parlamento Europeo deben aprobar el plan de gasto antes de que pueda entrar en vigor.

El tramo militar se utilizaría para comprar equipos de Ucrania, países de la UE y otros en el área económica de Europa, como Noruega. "También será posible adquirir el equipo fuera de Europa ocasionalmente", si es más efectivo hacerlo, dijo von der Leyen.

En algunas circunstancias, parte del dinero podría usarse bajo un esquema de la OTAN para que los aliados europeos y Canadá compren armas y equipos de Estados Unidos y los donen a Ucrania, dijeron funcionarios.

Von der Leyen insistió en que Ucrania debe emprender reformas democráticas para asegurar los préstamos, incluyendo el estado de derecho y la lucha contra la corrupción. "Estas condiciones no son negociables para ningún apoyo financiero", afirmó.

Ucrania ha estado sumida en la corrupción durante décadas, y la presión aumentó sobre el presidente Volodymyr Zelenskyy el año pasado tras la dimisión de su poderoso jefe de gabinete, Andrii Yermak, después de que su residencia fuera registrada por investigadores anticorrupción.

Yermak también fue el principal negociador de Ucrania en las conversaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra.

