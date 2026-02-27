americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

La UE "aplicará provisionalmente" su acuerdo comercial con Mercosur

BRUSELAS (AP) — La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo el viernes que comenzará a “implementar provisionalmente” un enorme acuerdo comercial con el bloque que agrupa a varias naciones sudamericanas, Mercosur, pese a no contar con la aprobación del Parlamento Europeo.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se prepara para intervenir en un evento de alto nivel sobre la estrategia fronteriza en los países orientales, en la sede de la UE, en Bruselas, el 26 de febrero de 2026. (AP Foto/Virginia Mayo)
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se prepara para intervenir en un evento de alto nivel sobre la estrategia fronteriza en los países orientales, en la sede de la UE, en Bruselas, el 26 de febrero de 2026. (AP Foto/Virginia Mayo) AP

“Cuando ellos estén listos, nosotros estamos listos”, declaró Von der Leyen. Con el respaldo de los líderes europeos, la Comisión “aplicará provisionalmente el acuerdo” después de que Uruguay y Argentina ratificaron el jueves el pacto comercial entre los dos bloques, agregó.

El acuerdo se ha negociado durante un cuarto de siglo entre países que hoy cuentan con más de 700 millones de habitantes y representan una cuarta parte del producto interno bruto mundial, creando una de las mayores zonas de libre comercio del mundo.

Además, sigue a las perturbaciones causadas por los aranceles estadounidenses al comercio global y la restricción de suministros de minerales críticos para China, lo que empujó a la Unión Europea, formada por 27 naciones, a forjar una serie de acuerdos de libre comercio con otras naciones en todo el mundo.

Pero el pacto enfrenta la firme oposición del sector agrícola europeo y se espera que sea sometido a duras preguntas por parte de los diputados del Parlamento Europeo.

Von der Leyen está eludiendo por ahora a esos legisladores, una medida inusual para el poder ejecutivo europeo y que probablemente suscite críticas.

En una conferencia de prensa en la que no se admitieron preguntas, Von der Leyen señaló que “Mercosur encarna el espíritu con el que Europa está actuando en la escena global”.

“Nuestras empresas, nuestros trabajadores y nuestros ciudadanos cosecharán los beneficios, y deberían cosecharlos lo antes posible”, añadió. “Esto tiene que ver con la resiliencia, tiene que ver con el crecimiento y con que Europa dé forma a su propio futuro”.

La mandataria reconoció además que el “acuerdo solo puede concluirse plenamente una vez que el Parlamento Europeo haya dado su consentimiento”.

“Así que la Comisión seguirá trabajando con todas las instituciones de la Unión Europea, los Estados miembros y las partes interesadas para garantizar un proceso fluido y transparente”, indicó.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

Destacados del día

Escritor camagüeyano muere en incursión marítima en Villa Clara, según régimen cubano

Escritor camagüeyano muere en incursión marítima en Villa Clara, según régimen cubano

Equipo de Marco Rubio se reúne con El Cangrejo en Saint Kitts en medio de diálogo con Cuba

Equipo de Marco Rubio se reúne con "El Cangrejo" en Saint Kitts en medio de diálogo con Cuba

Cubano en EEUU desmiente al MININT tras incluirlo como detenido en tiroteo en Villa Clara

Cubano en EEUU desmiente al MININT tras incluirlo como detenido en tiroteo en Villa Clara

Díaz-Canel lanza dura advertencia tras enfrentamiento armado frente a costas de Cuba

Díaz-Canel lanza dura advertencia tras enfrentamiento armado frente a costas de Cuba

Quién es Amijail Sánchez, el cubano acusado por la dictadura cubana como terrorista tras tiroteo en Villa Clara

Quién es Amijail Sánchez, el cubano acusado por la dictadura cubana como "terrorista" tras tiroteo en Villa Clara

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter