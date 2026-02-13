La tuberculosis en Ecuador deja más de 600 muertos en las cárceles, según autoridades

El subsecretario de vigilancia del Ministerio de Salud Pública, Andrés Carrazco, indicó el viernes en una rueda de prensa que de los 9.142 casos de tuberculosis registrados en Ecuador el año pasado, 2.649 se presentaron en las cárceles y de esos 609 terminaron en el fallecimiento de los pacientes.

“En un contexto penitenciario tenemos entre 10 y 100 veces más alta la transmisión” de tuberculosis debido a la falta de ventilación en lugares cerrados, dijo Carrazco.

Una publicación del Ministerio de Salud señala que en lo que va del año 14 personas han muerto por tuberculosis de un total de 448 detectadas con la enfermedad. No precisa cuántas ocurrieron en la cárcel.

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que afecta a los pulmones y se transmite por vía aérea a través de gotas de secreciones expulsadas por los portadores.

Aunque la enfermedad es prevenible y curable “la pobreza, el hacinamiento, la desnutrición y otras condiciones de vulnerabilidad en las cárceles” hacen que aumente el riesgo de mortalidad, indicó a The Associated Press el investigador en salud de la Universidad de las Américas, Esteban Ortiz.

Explicó que un paciente con tuberculosis requiere tratamiento hospitalario, seguimiento y medicación diaria, algo que en las condiciones de las cárceles es difícil de lograr, apuntó.

El salto de casos de tuberculosis en general en el país es palpable si se toma en cuenta los 5.476 presentados en 2024 versus los 4.553 del 2023, de acuerdo con la investigación de Ortiz publicada en X.

El problema, menciona el estudio de Ortiz, es que lo que ocurre en los centros penitenciarios “no se queda dentro: personal, visitas y traslados pueden actuar como puentes hacia la comunidad”.

Entre los más de 30 centros penitenciarios del país andino, la peligrosa Penitenciaría del Litoral, en la ciudad portuaria de Guayaquil, es la que más casos concentra. Las autoridades no han dicho cuántas muertes por tuberculosis en las cárceles se han registrado en lo que va de 2026 pero reportes de los medios hablan de 18 decesos en las dos últimas semanas.

Familiares de los reclusos han realizado plantones en diferentes ciudades de Ecuador exigiendo atención médica y alimentación para sus seres queridos.

FUENTE: AP