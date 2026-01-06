La temporada de la NBA se acerca a la mitad con sorpresas, buenas y malas.

Jayson Tatum de los Celtics de Boston durante el partido contra los Bulls de Chicago, el lunes 5 de enero de 2026, en Boston. (AP Foto/Charles Krupa) AP

Brown sigue siendo titular para Boston. Todos los demás nombres en esa primera unidad han cambiado desde entonces. Tatum no ha jugado esta temporada debido a una lesión en el tendón de Aquiles, Porzingis está con Atlanta, Horford está con Golden State y Holiday está con Portland.

La temporada regular de la NBA se acerca al punto medio: algunos equipos comenzarán a alcanzar la marca de 41 juegos, el punto medio del calendario de 82 juegos, este fin de semana, y han surgido historias sorprendentes en muchos casos, algunas buenas, otras malas. Los Celtics están seguramente en el lado bueno de esa lista.

Consideren cuáles eran las expectativas hace unos meses: Tatum estaba lidiando con la rotura del tendón de Aquiles, Porzingis y Holiday fueron transferidos y el dominicano Horford fichó con los Warriors. Muchas de las decisiones que tomaron los Celtics fueron para evitar una posible factura de impuesto de lujo que iba a ser más grande que el producto interno bruto de Micronesia. Pero mientras la percepción era que Boston estaba entrando en un año de reconstrucción, reinicio o recarga, los Celtics insistieron en que esa no era la realidad.

"Los muchachos tienen un entendimiento de lo que se supone que deben hacer, y eso es de arriba a abajo", dijo el entrenador de los Celtics, Joe Mazzulla, el lunes por la noche. “Creo que cuando tienes eso, simplemente tienes un mejor nivel de conexión y luego simplemente puedes hacer tu trabajo y ejecutar lo que necesita ser ejecutado. ... Tener un entendimiento de quiénes somos como equipo, tener un entendimiento de cuál es el plan de juego, ejecutarlo sin importar con quién estés en la cancha y asegurarte de jugar duro”.

Suena tan fácil.

Boston está lejos de ser la única historia que podría considerarse una sorpresa para algunos esta temporada. Detroit, con marca de 27-9 y liderando el Este, ha tenido el segundo mejor inicio de 36 juegos en su historia, solo superado por una marca de 31-5 en 2005-06. (Los Pistons también estaban 27-nueve en 2007-08).

El entrenador de Nueva York, Mike Brown, conoce a su colega de los Pistons, J.B. Bickerstaff, desde siempre. Reveló en la Copa NBA en Las Vegas el mes pasado que en realidad cuidó a Bickerstaff de niño. Entiende por qué la gente puede pensar que los Pistons sean una sorpresa, pero no le sorprende ver a Bickerstaff teniendo éxito.

"También ayuda tener algunos buenos jugadores. Ninguno de nosotros puede hacer esto por nosotros mismos sin jugadores y un buen personal", dijo Brown. "Pero cuando eres un líder en una organización como esa... con el tiempo puedes ver cómo simplemente han avanzado hacia arriba cada día. Mucho crédito se merece él y el trabajo que ha hecho en Detroit".

Los Pistons y los Celtics serían sorpresas 'buenas'. También lo sería Phoenix, un equipo que está claramente en la pelea en la Conferencia Oeste a pesar de que muchos pensaban que la pérdida de Kevin Durant a Houston condenaría a los Suns.

"Salimos a jugar duro todos los días", dijo Jordan Goodwin de los Suns.

Milwaukee, con foja 16-20 en gran parte debido a lesiones, no es una buena sorpresa. Tampoco lo es el lento comienzo de los Clippers de Los Ángeles, que están comenzando a recuperar terreno pero aún están lejos de parecer un contendiente. Y Atlanta, un equipo que se suponía que estaría en la lucha por la supremacía del Este, ahora podría estar al borde de traspasar al base Trae Young. Es una situación interesante para los Hawks; él es su jugador franquicia (hasta que llegue el intercambio, de todos modos) pero Atlanta ha sido claramente mejor esta temporada sin Young en la alineación.

Así que, el medio tiempo se acerca en esta temporada. Hay mucho para que algunos equipos les guste, y mucho para que otros equipos no estén contentos.

La buena noticia para esos equipos que no están contentos con donde están ahora es esta: Todavía queda un largo camino por recorrer. En la NBA, poco se decide hasta la segunda mitad de todos modos.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP