La situación en el sur de EEUU empeora tras días de hielo, frío extremo y cortes generalizados

Camiones de empresas de servicios, en las calles heladas de Nashville, Tennessee, el 28 de enero de 2026, tras una tormenta invernal que azotó la región durante el fin de semana. (AP Foto/George Walker IV) AP

Podrían pasar días hasta que se restablezca la electricidad en el sur de Estados Unidos, donde se espera que los termómetros marquen temperaturas negativas el viernes en zonas que no acostumbradas ni equipadas para soportar tanto frío. La situación está llegando a un punto crítico para los ancianos y personas con problemas de salud que carecen de electricidad, algunos de ellos atrapados por carreteras intransitables debido al hielo y los árboles caídos.

Nancy Dillon, de 87 años, pasó tres días sin luz en la granja familiar en una zona rural a las afueras de Nashville, dependiendo de su chimenea para calentarse. Cuando la batería de su celular comenzó a agotarse y la de repuesto dejó de funcionar, dijo que se "alarmó".

“Si me cayera, si necesitara a alguien, no habría forma de obtener ayuda”, indicó, agregando que recuperó el suministro eléctrico el martes por la noche.

La creciente miseria y ansiedad se produce en medio de lo que, según las autoridades de Mississippi, es la peor tormenta invernal en el estado en más de 30 años. Se abrieron unos 60 refugios en todo el estado, conocido como uno de los más pobres del país. Pero para algunas comunidades, no son suficientes.

Hal Ferrell, alcalde de Batesville, afirmó el miércoles que nadie en la ciudad tiene electricidad y, con las carreteras aún resbaladizas por el hielo, es demasiado pronto para comenzar las operaciones de rescate.

“Estamos en un verdadero aprieto y no hay los centros de acogida para 7.500 personas”, manifestó Ferrell.

Alrededor de 298.000 hogares y negocios seguían sin electricidad el miércoles por la noche, la gran mayoría en Tennessee y Mississippi.

Al menos 70 personas han muerto en los estados afectados por la peligrosa ola de frío.

En el condado de Hardin, Tennessee, en la frontera estatal con Mississippi, LaRae Sliger, directora de la oficina local de manejo de emergencias, dijo que, aunque la gente estaba preparada para pasar un par de días sin electricidad, no pueden estar mucho más tiempo sin ayuda.

“Tienen frío, no tienen electricidad, no tienen calefacción, se han quedado sin propano, sin leña, sin queroseno para sus calentadores", manifestó.

Más de 96.000 cortes de electricidad seguían activos en Nashville, Tennessee, donde árboles caídos y líneas eléctricas cortadas bloqueaban el acceso a algunas zonas. Los trabajadores de los servicios públicos necesitarán al menos el fin de semana, si no más, para terminar de recuperar el suministro eléctrico, dijo Brent Baker, vicepresidente de Nashville Electric Service.

Los meteorólogos dicen que las temperaturas negativas continuarán en el este de Estados Unidos hasta febrero, con una nueva ola de aire ártico este fin de semana. Hay cada vez más posibilidades de que se produzcan nevadas intensas en las Carolinas y Virginia.

El Servicio Meteorológico Nacional reportó que las probabilidades de nevadas adicionales y significativas son bajas en lugares como Nashville pero, durante el fin de semana, los termómetros marcarán cifras peligrosamente bajas con sensaciones térmicas negativas.

Mississippi envió 135 quitanieves y tropas de la Guardia Nacional equipadas con grúas a tramos de las Interestatales 55 y 22 bloqueadas por vehículos abandonados en zonas del norte del estado afectadas por el hielo.

Los coches y camiones que intentaban circular por las carreteras congeladas en fila comenzaron a quedarse atascados el martes. No se reportaron heridos, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Pública de Mississippi.

___

Bynum informó desde Savannah, Georgia, y Martin informó desde Atlanta. Los periodistas de The Associated Press Adrian Sainz en Memphis, Tennessee; Jeff Amy y Charlotte Kramon en Atlanta; Jonathan Mattise y Travis Loller en Nashville, Tennessee; Hallie Golden en Seattle y Sarah Brumfield en Washington contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP