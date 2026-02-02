americateve

La selección femenina de México enfrentará a Brasil en partido de preparación para eliminatorias

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La selección femenina de México se enfrentará contra Brasil en un partido de preparación para las eliminatorias del próximo Mundial de 2027, informó el lunes la Federación Mexicana de Fútbol.

El encuentro se realizará el 7 de marzo en el estadio Ciudad de los Deportes de la capital mexicaan

Las mexicanas, que no clasifican a una Copa del Mundo desde el 2015, están participando en la fase previa para sellar su pasaje al Campeonato W donde se dirimirán los cuatro equipos de la CONCACAF que irán al Mundial de Brasil 2027.

Cuando apenas se ha disputado una fecha, México lidera el Grupo A que comparte con Puerto Rico, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, e Islas Vírgenes estadounidenses.

“Nos viene un partido emocionante e ilusionante ante un rival como Brasil. Cuantos más partidos juguemos contra rivales como Brasil, más cerca estaremos de la selección que queremos ser", dijo el entrenador Pedro López.

Brasil, que actualmente se encuentra en el sexto puesto de la clasificación mundial de la FIFA, ha participado en todos los mundiales y su mejor resultado fue el subcampeonato conseguido en 2007.

“Saldremos a la cancha para mostrarnos como lo que somos, un país emergente en el fútbol femenil, un país con muchas ilusiones y con ganas de estar en la siguiente Copa del Mundo”, agregó López.

El fútbol femenino en México ha crecido paulatinamente en los últimos años, especialmente desde la creación de la liga profesional que se comenzó a disputar en el 2017.

“Elegir a este tipo de selecciones es clave para medirnos, para exigirnos y para continuar creciendo”, dijo la directora de selecciones femeniles, Andrea Rodebaugh. “Este año es de inflexión, es un año clave para el proyecto, para sentar bases sólidas con la mira puesta en el objetivo de Brasil 2027 y Los Ángeles 2028”.

En el Campeonato W, además de dirimir las plazas para el Mundial, también servirá como clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

