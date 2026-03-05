La Saudi Pro League continúa con su calendario de partidos pese a guerra en Irán

El jueves el Damac venció a Al-Riyadh 3-0, pero el segundo duelo fue reprogramado para el sábado después de que se cancelara el vuelo de Al-Qadsiah para jugar contra Al-Kholood.

Al-Ahli enfrenta a Al-Ittihad el viernes en el derbi de Yedá, uno de los partidos más importantes del calendario nacional, y en el que se espera una multitud de casi 60.000 personas.

Los clubes saudíes no pudieron disputar a principios de semana sus partidos de eliminación directa de la Liga de Campeones de Asia debido a preocupaciones de seguridad en la región.

En el país, el Ministerio de Defensa de Arabia Saudí informó de un presunto ataque con dron iraní contra la Embajada de Estados Unidos en Riad a primera hora del martes.

Aun así, la liga señaló que es seguro seguir jugando, según una carta que envió a los clubes esta semana.

La liga hará una pausa del 14 de marzo al 3 de abril —lo que incluye la próxima ventana internacional.

El entrenador de Al-Hilal, Jorge Jesus, comentó a los medios locales que se estaba preparando para el partido del viernes contra Al-Najma como de costumbre.

“Nosotros en Riad estamos a salvo, estables y seguros, y estamos siguiendo los acontecimientos políticos con cautela y esperando las instrucciones necesarias”, manifestó el martes el exentrenador del Benfica. “Continuamos nuestro trabajo a diario como siempre”.

Al-Nassr lidera la clasificación, pero no contará con Cristiano Ronaldo para el partido del sábado contra Neom SC en Riad. La estrella portuguesa tiene una lesión en el tendón de la corva.

