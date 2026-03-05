americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

La Saudi Pro League continúa con su calendario de partidos pese a guerra en Irán

ABHA, Arabia Saudí (AP) — La Saudi Pro League intenta seguir adelante con los partidos, aun cuando el fútbol en otros países del Medio Orente está en pausa debido a la guerra con Irán.

El jueves el Damac venció a Al-Riyadh 3-0, pero el segundo duelo fue reprogramado para el sábado después de que se cancelara el vuelo de Al-Qadsiah para jugar contra Al-Kholood.

Al-Ahli enfrenta a Al-Ittihad el viernes en el derbi de Yedá, uno de los partidos más importantes del calendario nacional, y en el que se espera una multitud de casi 60.000 personas.

Los clubes saudíes no pudieron disputar a principios de semana sus partidos de eliminación directa de la Liga de Campeones de Asia debido a preocupaciones de seguridad en la región.

En el país, el Ministerio de Defensa de Arabia Saudí informó de un presunto ataque con dron iraní contra la Embajada de Estados Unidos en Riad a primera hora del martes.

Aun así, la liga señaló que es seguro seguir jugando, según una carta que envió a los clubes esta semana.

La liga hará una pausa del 14 de marzo al 3 de abril —lo que incluye la próxima ventana internacional.

El entrenador de Al-Hilal, Jorge Jesus, comentó a los medios locales que se estaba preparando para el partido del viernes contra Al-Najma como de costumbre.

“Nosotros en Riad estamos a salvo, estables y seguros, y estamos siguiendo los acontecimientos políticos con cautela y esperando las instrucciones necesarias”, manifestó el martes el exentrenador del Benfica. “Continuamos nuestro trabajo a diario como siempre”.

Al-Nassr lidera la clasificación, pero no contará con Cristiano Ronaldo para el partido del sábado contra Neom SC en Riad. La estrella portuguesa tiene una lesión en el tendón de la corva.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (derecha), pronuncia un discurso conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Estados Unidos y Venezuela acuerdan restablecer relaciones diplomáticas

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, testifica durante una audiencia de supervisión del Departamento de Seguridad Nacional ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes en el Capitolio, el miércoles 4 de marzo de 2026, en Washington. (Foto AP/Mariam Zuhaib)

Trump anuncia que reemplazará a Noem al frente de Seguridad Nacional por senador Mullin

Un logotipo de ExxonMobil en una pantalla en sede de la Bolsa de Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)

El Dow Jones cae más de 900 puntos y sube el petróleo por la guerra

Imagen entregada por el Comando Central de Estados Unidos que muestra a un avión aterrizando en el portaaviones USS Abraham Lincoln el 28 de febrero del 2026. (Marina de Estados Unidos via AP)

Tres soldados de EEUU mueren, cinco son heridos, en ataques a Irán

Destacados del día

Trump afirma que Cuba también va a caer y atribuye la crisis del régimen a la presión de Estados Unidos

Trump afirma que "Cuba también va a caer" y atribuye la crisis del régimen a la presión de Estados Unidos

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (derecha), pronuncia un discurso conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Estados Unidos y Venezuela acuerdan restablecer relaciones diplomáticas

ESCANDALO: ayuda humanitaria enviada por México a Cuba termina vendiéndose en tiendas militares en dólares

ESCANDALO: ayuda humanitaria enviada por México a Cuba termina vendiéndose en tiendas militares en dólares

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, testifica durante una audiencia de supervisión del Departamento de Seguridad Nacional ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes en el Capitolio, el miércoles 4 de marzo de 2026, en Washington. (Foto AP/Mariam Zuhaib)

Trump anuncia que reemplazará a Noem al frente de Seguridad Nacional por senador Mullin

VIDEO: Funcionarios de la Embajada de Cuba en Quito queman documentos tras orden de expulsión

VIDEO: Funcionarios de la Embajada de Cuba en Quito queman documentos tras orden de expulsión

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter