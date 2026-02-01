americateve

La racha de LeBron James en el Juego de Estrellas llega a 22 años

LeBron James es una vez más un All-Star, extendiendo su récord de selecciones consecutivas.

LeBron James (23), de los Lakers de Los Ángeles, dispara a la canasta sobre Bilal Coulibaly, izquierda, de los Wizards de Washington, durante la segunda mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el viernes 20 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Nick Wass)
James fue elegido por vigésimo segundo año consecutivo, uno de los 14 jugadores que fueron anunciados el domingo como reservas para el espectáculo de mitad de temporada del 15 de febrero que se llevará a cabo en el estadio de Los Angeles Clippers en Inglewood, California.

James es el poseedor del récord del Juego de Estrellas en varias categorías. Entre ellas: su racha aún activa de selecciones consecutivas, junto con 20 apariciones en el All-Star y 434 puntos en esos encuentros.

La estrella de los Lakers de Los Ángeles no fue elegida como titular esta temporada en el proceso que incluye votación de los fanáticos, los medios y otros jugadores. Los entrenadores de la NBA eligen a los reservas y, si es necesario, el Comisionado Adam Silver seleccionará a cualquier jugador adicional necesario para los equipos del Juego de Estrellas en caso de que alguien deba ser reemplazado por lesión.

James no jugó en el evento All-Star de la temporada pasada debido a una lesión.

Los reservas de la Conferencia Este: Donovan Mitchell, de Cleveland; Karl-Anthony Towns, de Nueva York; Pascal Siakam, de Indiana; Scottie Barnes, de Toronto; Jalen Duren, de Detroit; Norman Powell, de Miami y Jalen Johnson, de Atlanta.

Y de la Conferencia Oeste, junto con James: Anthony Edwards, de Minnesota; Jamal Murray, de Denver; Chet Holmgren, de Oklahoma City; Kevin Durant, de Houston; Devin Booker, de Phoenix y Deni Avdija, de Portland.

Duren, Powell, Johnson, Murray, Holmgren y Avdija fueron seleccionados por primera vez.

El Juego de las Estrellas de esta temporada tiene un formato de torneo: Estados Unidos vs. El Mundo, con tres equipos de al menos ocho jugadores enfrentándose en juegos de 12 minutos. Cada equipo tiene garantizados dos juegos en el evento de todos contra todos, con los dos mejores enfrentándose nuevamente en un juego de campeonato.

Titulares anunciados previamente Los jugadores elegidos el mes pasado como titulares: Giannis Antetokounmpo, de Milwaukee; Jaylen Brown, de Boston; Cade Cunningham, de Detroit; Tyrese Maxey, de Filadelfia; Jalen Brunson, de Nueva York; Stephen Curry, de Golden State; Luka Doncic, de los Lakers; Shai Gilgeous-Alexander, de Oklahoma City; Nikola Jokic, de Denver y Victor Wembanyama, de San Antonio.

Antetokounmpo se perderá algunas semanas por una lesión en la pantorrilla, por lo que parece poco probable que juegue. Silver elegiría un reemplazo para Antetokounmpo si se retira.

Brown, Cunningham, Maxey, Brunson y Curry formarían parte de los dos equipos de Estados Unidos. Doncic, Gilgeous-Alexander, Jokic y Wembanyama jugarían para el equipo del Mundo.

La designación de "titular" es un poco engañosa, ya que habrá al menos 15 jugadores que comenzarán para los tres equipos. Por regla de la NBA, se eligen diez jugadores como titulares oficiales y los otros 14 serán listados como reservas.

Entrenadores J.B. Bickerstaff de Detroit entrenará a uno de los equipos del All-Star. Mitch Johnson de San Antonio o David Adelman de Denver entrenarán a otro, eso se decidirá por los resultados de los juegos del domingo, y la NBA no ha revelado cómo se decidirá el entrenador del tercer equipo.

Bickerstaff ganó su puesto porque los Pistons lideran la Conferencia Este. Johnson o Adelman serán elegidos por tener el mejor récord en la Conferencia Oeste entre los entrenadores elegibles; Mark Daigneault de Oklahoma City entrena al equipo con el mejor récord del Oeste, pero no puede entrenar el Juego de las Estrellas este año porque entrenó en el evento la temporada pasada.

