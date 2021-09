La próxima semana llegan "Cry Macho" y "The Morning Show"

— Lindsey Bahr

MÚSICA

— Los álbumes homónimos son hitos importantes y Lindsey Buckingham lanzará uno el 17 de septiembre, a los 71 años. Es el séptimo álbum solista del excantante y guitarrista de Fleetwood Mac y su primero desde “Seeds We Sow” de 2011. “Lindsey Buckingham” se grabó hace casi cuatro años e incluye los sencillos “I Don’t Mind,” “Scream” y “On the Wrong Side”. Últimamente, Buckingham ha aparecido en piezas de otros artistas, como “Imploding the Mirage” de The Killers o “If I Can’t Have Love, I Want Power” de Halsey.

— El huracán de talento Cynthia Erivo lanza un álbum determinante el 17 de septiembre, “Ch. 1 vs. 1”. La artista galardonada con premios Tony, Grammy y Emmy (y nominada al Oscar) ya lanzó algunos sencillos, incluido el sublime himno de soul/R&B “Glowing Up”, en el que canta “los diamantes no brillan / hasta que son enterrados vivos”. El álbum fue producido por Will Wells, quien ha trabajado con Imagine Dragons y Anthony Ramos. “Esta es probablemente una de las primeras veces que podré ser yo misma y ser yo misma por completo”, dijo Erivo en un comunicado de prensa.

— La música country y los camiones van juntos, como la mantequilla de maní y la mermelada. Por eso, resulta reconfortante saber que el quinto álbum de Scott McCreery se titula “Same Truck”. El disco, que se lanzará el 17 de septiembre, incluye los sencillos “Carolina to Me” y la romántica canción de recién casados “You Time”. McCreery ha dicho que el título del álbum surgió durante el tenso 2020, buscando “menos división, más unión”.

— Mark Kennedy

TELEVISIÓN

— “Jeopardy!” comienza una nueva temporada el lunes, y es razonable suponer que algunos espectadores sintonizarán el programa para ver a Mike Richards. Será apenas una breve mirada: Richards se retiró como presentador después de grabar un puñado de episodios y posteriormente fue despedido como productor ejecutivo por comentarios desagradables que hizo en un podcast en el pasado. Pero la verdadera razón para ver “Jeopardy!” es el campeón Matt Amodio, quien regresa tras haber ganado 18 juegos consecutivos la última temporada, recolectando 574.801 dólares. Consulte los listados locales para conocer las estaciones y horarios de la serie sindicada.

— Jennifer Aniston y Reese Witherspoon y Steve Carell y Billy Crudup y podríamos seguir, pero el público de “The Morning Show” ya conoce a este elenco excepcional. También son muy conscientes de que han esperado desde diciembre de 2019, cuando terminó la primera temporada de la serie, para descubrir qué sucedió luego que Alex (Aniston) y Bradley (Witherspoon) convirtieran su programa matutino en un megáfono de #MeToo. Y está la trágica muerte de la buscadora de talento Hannah (Gugu Mbatha-Raw), que pudo haber sido accidental o intencionada. El primero de los 10 episodios se estrena el 17 de septiembre en Apple TV+, seguido por lanzamientos semanales de los capítulos restantes.

— Lynn Elber