La primera embajadora palestina, Leila Shahid, muere en Francia a los 76 años

RAMALA, Cisjordania (AP) — Leila Shahid, quien fue la primera diplomática palestina y ocupó destacados cargos en Europa durante algunos de los años más convulsos del conflicto en Oriente Medio, falleció en Francia a los 76 años de edad.

Benoit Aubenas, a la izquierda, padre de la periodista francesa Florence Aubenas, quien ha estado desaparecida en Irak desde el 5 de enero de 2005, recibe el consuelo de la enviada palestina para Francia, Leila Shahid, durante una ceremonia el 20 de enero de 2005, en París. (AP Foto/Francois Mori, Archivo)
El presidente palestino Mahmoud Abbas la elogió como un “ejemplo de diplomacia comprometida con los valores de la libertad, la justicia y la paz”, añadiendo que “se mantuvo fiel al mensaje de su pueblo hasta sus últimos días”, según la agencia oficial de noticias WAFA.

Shahid nació en Beirut en 1949, un año después de la guerra que dio origen a la creación de Israel, cuando cientos de miles de palestinos huyeron o fueron expulsados de sus hogares. Sus padres eran originarios de Jerusalén y de lo que hoy en día es el norte de Israel.

Después de trabajar en campamentos de refugiados palestinos, viajó a París en la década de 1970 para cursar un doctorado en antropología. En 1976 fue elegida como presidenta del sindicato de estudiantes palestinos en Francia.

Regresó a Beirut en la época de la masacre de Sabra y Shatila, en 1982, cuando milicianos cristianos libaneses respaldados por Israel asesinaron a cientos de hombres, mujeres y niños palestinos en dos campamentos de refugiados.

La Organización para la Liberación de Palestina la asignó a Irlanda en 1989, convirtiéndose en la primera embajadora palestina. Al año siguiente fue asignada a Holanda.

Se desempeñó como enviada palestina en Francia de 1993 a 2005.

Su asignación coincidió con el apogeo del proceso de paz y el estallido del segundo levantamiento palestino, o intifada, en 2000. Acompañó al líder palestino Yasser Arafat en sus últimos días antes de su muerte en un hospital militar francés en 2004.

Entre 2006 y 2014 se desempeñó como enviada palestina ante la Unión Europea, Bélgica y Luxemburgo.

Además, estuvo al frente durante varios años de “The Review of Palestinian Studies”, una publicación en francés sobre la historia del conflicto.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

