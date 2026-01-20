La primera cabeza de serie Aryna Sabalenka avanza a la tercera ronda del Abierto de Australia

Compartir en:









La bielorrusa Aryna Sabalenka celebra luego de vencer a la china Bai Zhuoxuan en la segunda ronda del Abierto de Australia, el miércoles 21 de enero de 2026 (AP Foto/Dita Alangkara) AP

Sabalenka necesitó siete puntos de set en la Arena Rod Laver para llevarse el primer parcial contra la tenista china, que se centró en la defensa y utilizó ingeniosos drop shots para mantenerse en el partido.

La bielorrusa ganó los títulos del Abierto de Australia en 2023 y 2024, pero fue subcampeona hace un año ante Madison Keys. Sabalenka busca su quinto título de Grand Slam en individuales, habiendo conquistado también el Abierto de Estados Unidos dos veces.

Bai estaba haciendo su segunda aparición en el Abierto de Australia y alcanzó la segunda ronda por primera vez.

