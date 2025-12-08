La policía noruega detiene a sospechoso tras disparos en un centro comercial. No se reportan heridos

La policía indicó en un comunicado que el centro comercial era seguro después de que el autor del ataque, quien parecía haber actuado solo, hiciera al menos un disparo en el interior. ___
OSLO, Noruega (AP) — Un hombre estaba detenido en Noruega tras hacer disparos en un un centro comercial en la capital, Oslo, según la policía. No se reportaron heridos de inmediato y el establecimiento había reabierto tras el incidente.
La policía indicó en un comunicado que el centro comercial era seguro después de que el autor del ataque, quien parecía haber actuado solo, hiciera al menos un disparo en el interior. ___
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
