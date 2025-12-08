Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión .

La policía noruega detiene a sospechoso tras disparos en un centro comercial. No se reportan heridos

OSLO, Noruega (AP) — Un hombre estaba detenido en Noruega tras hacer disparos en un un centro comercial en la capital, Oslo, según la policía. No se reportaron heridos de inmediato y el establecimiento había reabierto tras el incidente.