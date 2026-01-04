La policía israelí mata a beduino en redada en sur de Israel

La muerte de Muhammed Hussein Tarabin, de 36 años, amenaza con empeorar las ya tensas relaciones entre el gobierno israelí y la minoría beduina del país.

La policía israelí ha estado llevando a cabo una operación a gran escala en la aldea de Tarabin durante la última semana en lo que describen como una ofensiva contra el crimen local.

Talal Alkernawi, el alcalde de la cercana ciudad de Rahat, confirmó la muerte del hombre.

La policía israelí afirmó que abrió fuego contra un hombre que había "puesto en peligro" a las fuerzas durante una redada de arresto.

El sitio de noticias israelí Haaretz citó a familiares señalando que Tarabin, cuyo apellido comparte el nombre de la aldea, estaba en su casa.

En una declaración en video, Hussein, el hijo de 11 años de Tarabin, dijo que hombres uniformados llegaron a su casa por la noche. Escuchó disparos y vio el cuerpo de su padre tendido en el suelo.

Itamar Ben-Gvir, el ministro de Seguridad Nacional de ultraderecha de Israel, quien supervisa la fuerza policial, expresó su apoyo a la policía.

"Cualquiera que ponga en peligro a nuestros agentes de policía y combatientes debe ser neutralizado", publicó en X.

El primer ministro Benjamin Netanyahu dijo el domingo que el país hará todo lo posible para evitar que el desierto del Negev en el sur de Israel se convierta en el "salvaje sur". Felicitó a Ben-Gvir por liderar la iniciativa y anunció que visitará la región en los próximos días.

Los más de 200.000 beduinos de Israel son los miembros más pobres de la minoría árabe del país, que también incluye comunidades urbanas cristianas y musulmanas. La población árabe de Israel constituye aproximadamente el 20% de los 10 millones de habitantes del país. Aunque son ciudadanos con derecho a voto, a menudo sufren discriminación y tienden a identificarse con los palestinos en Cisjordania ocupada y la Franja de Gaza.

El sector beduino ha lidiado con el crimen y la pobreza, y alrededor de un tercio de sus miembros vive en aldeas que el gobierno israelí considera ilegales. Israel sostiene que está tratando de llevar el orden a una zona sin ley, pero líderes beduinos acusan al gobierno de negligencia, de intentar destruir su forma de vida o de obligarlos a reubicarse en áreas menos deseables.

Los residentes dicen que la policía ha realizado alrededor de dos docenas de arrestos en la aldea de Tarabin durante la última semana. Nati Yefet, un portavoz del consejo regional de aldeas no reconocidas en el área, detalló que la mayoría ha sido liberada rápidamente.

"Están buscando personas y cosas relacionadas con el crimen, pero no han encontrado nada", dijo Yefet. Acusó a Ben-Gvir de intensificar las redadas en vísperas de las elecciones que se esperan para finales de este año.

Marwan Abu Frieh, del grupo de derechos árabes Adalah, denunció que Israel ha intensificado las demoliciones de casas en los últimos años, dejando a miles de residentes sin refugio y empeorando la situación de comunidades a las que a menudo se les niegan servicios básicos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP