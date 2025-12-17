americateve

La policía española detiene a 57 aficionados por una pelea antes del Granada-Cádiz en octubre

MADRID (AP) — La policía española dijo el miércoles que ha detenido a 57 aficionados sospechosos de participar en una pelea antes de un partido de segunda división en octubre.

La pelea ocurrió en Granada el 25 de octubre antes del partido entre dos rivales sureños, Granada y Cádiz, según la policía.

Las detenciones se realizaron en cinco ciudades tras una investigación por parte de las autoridades locales. La policía señaló que los aficionados detenidos pertenecían a grupos ultras radicales.

Los aficionados se atacaron entre sí con botellas, mobiliario urbano y otros objetos contundentes, según las autoridades. La policía intervino y confiscó tubos, un cuchillo, puños de acero y dispositivos pirotécnicos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

