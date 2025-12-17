La policía española detiene a 57 aficionados por una pelea antes del Granada-Cádiz en octubre

Compartir en:









La pelea ocurrió en Granada el 25 de octubre antes del partido entre dos rivales sureños, Granada y Cádiz, según la policía.

Las detenciones se realizaron en cinco ciudades tras una investigación por parte de las autoridades locales. La policía señaló que los aficionados detenidos pertenecían a grupos ultras radicales.

Los aficionados se atacaron entre sí con botellas, mobiliario urbano y otros objetos contundentes, según las autoridades. La policía intervino y confiscó tubos, un cuchillo, puños de acero y dispositivos pirotécnicos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP