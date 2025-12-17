La policía española desaloja a cientos de migrantes de un edificio ocupado considerado peligroso

Yankuba Touray, de Gambia, en el interior de una escuela abandonada en Badalona, cerca de Barcelona, en el noreste de España, el 16 de diciembre de 2025. Cientos de migrantes han estado viviendo de forma ilegal en el edificio. (AP Foto/Emilio Morenatti) AP

Conscientes de la inminencia del desalojo, la mayoría de los intrusos se habían marchado antes de que agentes antimotines de la policía regional de Cataluña ingresaran a las instalaciones de la escuela a primera hora de la mañana siguiendo órdenes judiciales.

El recinto ocupado está en Badalona, una ciudad obrera que limita con Barcelona. Muchos subsaharianos, en su mayoría de Senegal y Gambia, se habían mudado al edificio desde que quedó abandonado en 2023.

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, anunció los desalojos en una publicación en X: "Tal y como me comprometí, empieza la desakupación de los 400 okupas ilegales de la (escuela) B9 en Badalona".

La abogada Marta Llonch, que representa a los ocupantes ilegales, dijo que muchos de ellos viven de vender la chatarra que recogen en la calle, mientras que otros tienen permiso de residencia y trabajo pero se vieron obligados a vivir allí porque no podían permitirse un alquiler.

"Mucha gente va a pasar la noche en la calle¨, dijo Llonch a The Associated Press. ¨Si desalojas a estas personas no se evaporan. Si lo les das una alternativa, estarán en la calle, lo cual es un problema para ellos y los vecinos¨.

García Albiol, del conservador Partido Popular, ha forjado su carrera política como el alcalde de Badalona en base a una postura antiinmigración.

El ayuntamiento de Badalona había alegado que la ocupación del inmueble representaba un peligro para la seguridad pública. En 2020, una antigua fábrica en la que entraron a vivir de forma ilegal alrededor de un centenar de migrantes se incendió en la ciudad, y cuatro personas perdieron la vida.

Como otros países del sur de Europa, España ha sido testigo durante más de una década de un flujo constante de migrantes que arriesga la vida cruzando el Mediterráneo o el Atlántico en pequeñas embarcaciones.

Mientras muchos de sus vecinos desarrollados han adoptado una posición firme contra la migración, el gobierno de izquierdas de España sostiene que las llegadas legales ha ayudado a que su economía crezca.

FUENTE: AP