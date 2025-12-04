La policía en España arresta a 11 por explotación laboral de inmigrantes

Los trabajadores fueron colocados ilegalmente en granjas del centro y este de España.

La policía arrestó a 11 personas y está investigando a otras dos. Un total de 322 personas, la mayoría de Nepal, se encontraban entre las víctimas. De ellas, 294 carecían de la documentación adecuada para vivir y trabajar en España.

En un comunicado, la policía dijo que la mayoría de los contrabandeados ingresaron con visas de turista, incluidas las de otros países dentro del llamado espacio Schengen de la Unión Europea, que está compuesto por 25 de los 27 países miembros de la UE, además de Liechtenstein, Islandia, Noruega y Suiza.

Una vez en España, los trabajadores fueron reclutados y trasladados a varias partes del país, donde se les negaron sus derechos laborales, según la policía.

En un video publicado por la policía española, decenas de personas estaban sentadas lado a lado sobre colchones alineados en una habitación oscura y mal iluminada.

La policía dijo que la red criminal organizó el alojamiento de las víctimas en Albacete, en el sureste de España. Estaban hacinados en habitaciones con mala ventilación y acceso limitado a baños en “condiciones de vida completamente indignas e inhumanas”, según la policía.

Desde ese lugar, supuestamente eran transportados diariamente a las granjas. Los viajes se realizaban en furgonetas, algunas de las cuales no cumplían con las normas de seguridad, dijo la policía, añadiendo que en una ocasión un ciudadano nepalí murió en un accidente de tráfico.

La policía alega que en muchos casos las víctimas empleadas por la red criminal no recibieron pago por meses de trabajo, además de recibir comidas muy básicas.

Según el Banco Mundial, más del 20% de los 30 millones de habitantes de Nepal viven en la pobreza.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP