La policía detiene a una persona de interés por tiroteo mortal en la Universidad de Brown

Las autoridades convocaron una conferencia de prensa para las siete de la mañana para proporcionar más detalles.

Cientos de policías peinaban el campus, así como los vecindarios cercanos, y revisaban videos en la búsqueda de un tirador que abrió fuego en un aula, matando a dos personas e hiriendo a otras nueve.

La búsqueda se extendió hasta bien entrada la noche, mucho después del tiroteo del sábado por la tarde en el edificio de ingeniería de la escuela de la Ivy League en Providence, Rhode Island, durante los exámenes finales.

El video de vigilancia publicado por la policía muestra al sospechoso, vestido de negro, caminando tranquilamente lejos de la escena. Su rostro no es visible y los investigadores dijeron que no estaba claro si el sospechoso era un estudiante.

El sospechoso fue visto por última vez saliendo del edificio de ingeniería y algunos testigos dijeron a la policía que el sospechoso, que podría tener unos 30 años, podría haber empleado una máscara de camuflaje, dijo el subjefe de policía de Providence, Timothy O’Hara.

La presidenta de la universidad, Christina Paxson, dijo que le informaron que diez personas baleadas eran estudiantes. Otra persona resultó herida por fragmentos del tiroteo, pero no estaba claro si era un estudiante, dijo.

La búsqueda del tirador paralizó el campus, los vecindarios cercanos llenos de elegantes casas de ladrillo y el centro de la ciudad en la capital de Rhode Island. Las calles, que normalmente están llenas de actividad los fines de semana, estaban inquietantemente silenciosas.

Los estudiantes se mantuvieron a cubierto durante horas hasta la noche. Agentes con equipo táctico sacaron a los estudiantes de algunos edificios del campus y los llevaron a un centro deportivo para que esperasen allí. Otros llegaron al refugio en autobuses sin abrigos ni pertenencias.

El alcalde aconsejó a las personas quedarse en casa

Los investigadores no estaban seguros de inmediato de cómo el tirador ingresó al aula en el primer piso. Las puertas exteriores del edificio estaban desbloqueadas, pero las salas utilizadas para los exámenes finales requerían acceso con tarjeta, dijo el alcalde de Providence, Brett Smiley.

Él alentó a las personas que viven cerca del campus a quedarse a cubierto o no regresar a casa hasta que se levantara la orden de refugiarse donde estuvieran.

"El corazón de la comunidad de Brown está roto y el corazón de Providence se ha roto con él", dijo Smiley.

Las autoridades creen que el tirador usó una pistola, según un funcionario que no estaba autorizado a comentar una investigación en curso y habló bajo condición de anonimato.

El gobernador demócrata, Dan McKee, prometió que se estaban desplegando todos los recursos para atrapar al sospechoso. Rhode Island tiene algunas de las leyes de armas más estrictas en Estados Unidos.

Nueve personas con heridas de bala fueron llevadas al Hospital de Rhode Island, donde una estaba en estado crítico. Seis requirieron cuidados intensivos pero no estaban empeorando y dos estaban estables, dijo la portavoz del hospital, Kelly Brennan.

Se estaban realizando exámenes durante el tiroteo

Se estaban celebrando los exámenes de diseño de ingeniería cuando ocurrió el tiroteo en el edificio Barus & Holley, un complejo de siete pisos que alberga la Facultad de Ingeniería y el Departamento de Física. El edificio incluye más de 100 laboratorios, docenas de aulas y oficinas, según el sitio web de la universidad.

Emma Ferraro, estudiante de ingeniería química, estaba en el vestíbulo del edificio trabajando en un proyecto final cuando oyó fuertes estallidos provenientes del lado este. Al darse cuenta de que eran disparos, corrió hacia la puerta y se dirigió a un edificio cercano donde se refugió durante varias horas.

Exconcursante de “Survivor” acababa de salir del edificio

Eva Erickson, candidata a doctorado y que fue subcampeona a principios de este año en el concurso de CBS "Survivor", dijo que salió de su laboratorio en el edificio de ingeniería 15 minutos antes de que sonaran los disparos.

La estudiante de ingeniería y ciencias térmicas compartió momentos sinceros en "Survivor" como la primera concursante abiertamente autista del programa. Estaba confinada en el gimnasio del campus después del tiroteo y compartió en las redes sociales que el único otro miembro de su laboratorio que estaba presente fue evacuado de manera segura.

Alex Bruce, estudiante de último año de bioquímica en Brown, estaba trabajando en un proyecto de investigación final en su residencia, justo al otro lado de la calle del edificio, cuando oyó sirenas afuera.

"Estoy aquí temblando", dijo, mirando por la ventana mientras agentes armados rodeaban su residencia.

Estudiantes se escondieron debajo de los escritorios

Estudiantes en un laboratorio cercano apagaron las luces y se escondieron debajo de los escritorios después de recibir una alerta sobre el tiroteo, dijo Chiangheng Chien, estudiante de doctorado en ingeniería que estaba a una cuadra de la escena.

Mari Camara, de 20 años, una estudiante de tercer año de la ciudad de Nueva York, estaba saliendo de la biblioteca y se apresuró a entrar en una taquería para buscar refugio. Pasó más de tres horas allí, enviando mensajes de texto a amigos mientras la policía registraba el campus.

"Todos están igual que yo, sorprendidos y aterrorizados de que algo así haya sucedido", dijo.

Brown, la séptima institución de educación superior más antigua en Estados Unidos, es una de las universidades más prestigiosas del país con aproximadamente 7,300 estudiantes de pregrado y más de 3.000 estudiantes de posgrado. La matrícula, la vivienda y otras tarifas ascienden a casi 100.000 dólares por año, según la universidad.

