La policía británica arresta a 3 hombres sospechosos de espiar para China

LONDRES (AP) — Tres hombres sospechosos de espiar para China fueron arrestados el miércoles en Reino Unido, informó la policía.

Los tres presuntamente ayudaron a un servicio de inteligencia extranjero en violación de la Ley de Seguridad Nacional de 2023, indicó la Policía Metropolitana de Londres.

La policía no reveló el nombre de los detenidos porque no han sido acusados formalmente, pero indicó que uno tiene 39 años y fue arrestado en Londres, otro tiene 68 y fue detenido en Powys, Gales, y el tercero, de 43, fue arrestado en Pontyclun, Gales.

Son los más recientes en una serie de arrestos en el Reino Unido de personas acusadas de espiar o de provocar interferencia política en nombre de China. La agencia de inteligencia interna MI5 emitió una alerta a los legisladores en noviembre en la que advirtió que agentes chinos estaban realizando esfuerzos “selectivos y generalizados” para reclutarlos mediante LinkedIn o empresas pantalla.

Beijing niega enérgicamente esas afirmaciones, calificándolas de invención y de calumnia maliciosa.

Funcionarios británicos se quejaron ante sus homólogos chinos por los arrestos más recientes, dijo el ministro de Seguridad, Dan Jarvis.

“El gobierno ha sido coherente e inequívoco en nuestra evaluación de que China representa una serie de amenazas para el Reino Unido”, señaló Jarvis. “Seguimos profundamente preocupados por un patrón creciente de actividad encubierta de actores vinculados al Estado chino que apunta a la democracia del Reino Unido”.

La policía no cree que hubiera una amenaza inminente o directa para el público relacionada con los arrestos, manifestó la comandante Helen Flanagan, jefa de la policía antiterrorista en Londres.

“Hemos visto un aumento significativo de nuestros casos relacionados con la seguridad nacional en los últimos años, y seguimos trabajando de manera extremadamente estrecha con nuestros socios para ayudar a mantener el país seguro y tomar medidas para interrumpir la actividad maliciosa cuando la sospechamos”, señaló Flanagan.

________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

