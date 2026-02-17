americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

La policía atribuye a un buen samaritano el fin de un tiroteo en pista de hielo de Rhode Island

Un hombre abrió fuego durante un partido juvenil de hockey sobre hielo en Rhode Island el lunes, matando a dos personas e hiriendo a otras tres, en un ataque que se vio interrumpido cuando un espectador intervino para detener la tragedia, informaron las autoridades.

Los investigadores habían hablado con casi 100 testigos hasta la noche del lunes, mientras intentan reconstruir lo ocurrido dentro de la Arena Dennis M. Lynch, en Pawtucket, a unos pocos kilómetros de Providence.

La jefa de policía de Pawtucket, Tina Goncalves, indicó el lunes que el tirador murió al parecer porque se disparó a sí mismo, aunque las autoridades aún investigan.

Goncalves atribuyó el desenlace a un “buen samaritano” no identificado que intervino, llevando el ataque “a un final rápido”. No dio detalles.

No está del todo claro qué precipitó el tiroteo, a quién iba dirigido o por qué. Un video no verificado que circula en redes sociales muestra a jugadores sobre el hielo mientras se escuchan sonidos de detonaciones. El caos se desata rápidamente cuando los jugadores en los banquillos se resguardan, quienes están en el hielo patinan frenéticamente hacia las salidas y los aficionados huyen de sus asientos.

“Parece que se trató de un hecho dirigido, que podría ser una disputa familiar”, indicó Goncalves. Las autoridades señalaron que ambas personas fallecidas eran adultas, pero no han divulgado las identidades de las víctimas.

Goncalves identificó al agresor como Robert Dorgan, quien, según dijo, también usaba el nombre Roberta Esposito, y nació en 1969.

Hace casi dos meses, Rhode Island quedó conmocionado por un tiroteo en la Universidad Brown que dejó dos estudiantes muertos y nueve heridos, así como a un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts fallecido. Posteriormente, las autoridades hallaron a Claudio Neves Valente, de 48 años, muerto por una herida de bala autoinfligida en un almacén en Nuevo Hampshire.

“Nuestro estado vuelve a estar de luto”, manifestó el gobernador de Rhode Island, Dan McKee, en un comunicado. “Como gobernador, padre y exentrenador, se me rompe el corazón por las víctimas, las familias, los estudiantes y todos los afectados por el devastador tiroteo en la Lynch Arena en Pawtucket”. _______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

Destacados del día

México ANUNCIA que no enviará más petróleo a Cuba, pero confirma nueva ayuda humanitaria

México ANUNCIA que no enviará más petróleo a Cuba, pero confirma nueva ayuda humanitaria

Pequeños envíos de combustible desde EEUU llegan a Cuba en plena crisis energética

Pequeños envíos de combustible desde EEUU llegan a Cuba en plena crisis energética

Trump: Cuba está sin petróleo ni dinero – INTERVENCIÓN MILITAR NO SERÁ NECESARIA

Trump: "Cuba está sin petróleo ni dinero" – INTERVENCIÓN MILITAR NO SERÁ NECESARIA

Cubanos increpan a Bruno Rodríguez en Madrid con gritos de ¡Miserable! por crisis en Cuba

Cubanos increpan a Bruno Rodríguez en Madrid con gritos de "¡Miserable!" por crisis en Cuba

The Economist: EEUU evalúa enviar combustible limitado a Cuba en plena crisis energética

The Economist: EEUU evalúa enviar combustible limitado a Cuba en plena crisis energética

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter