La policía atribuye a un buen samaritano el fin de un tiroteo en pista de hielo de Rhode Island

Los investigadores habían hablado con casi 100 testigos hasta la noche del lunes, mientras intentan reconstruir lo ocurrido dentro de la Arena Dennis M. Lynch, en Pawtucket, a unos pocos kilómetros de Providence.

La jefa de policía de Pawtucket, Tina Goncalves, indicó el lunes que el tirador murió al parecer porque se disparó a sí mismo, aunque las autoridades aún investigan.

Goncalves atribuyó el desenlace a un “buen samaritano” no identificado que intervino, llevando el ataque “a un final rápido”. No dio detalles.

No está del todo claro qué precipitó el tiroteo, a quién iba dirigido o por qué. Un video no verificado que circula en redes sociales muestra a jugadores sobre el hielo mientras se escuchan sonidos de detonaciones. El caos se desata rápidamente cuando los jugadores en los banquillos se resguardan, quienes están en el hielo patinan frenéticamente hacia las salidas y los aficionados huyen de sus asientos.

“Parece que se trató de un hecho dirigido, que podría ser una disputa familiar”, indicó Goncalves. Las autoridades señalaron que ambas personas fallecidas eran adultas, pero no han divulgado las identidades de las víctimas.

Goncalves identificó al agresor como Robert Dorgan, quien, según dijo, también usaba el nombre Roberta Esposito, y nació en 1969.

Hace casi dos meses, Rhode Island quedó conmocionado por un tiroteo en la Universidad Brown que dejó dos estudiantes muertos y nueve heridos, así como a un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts fallecido. Posteriormente, las autoridades hallaron a Claudio Neves Valente, de 48 años, muerto por una herida de bala autoinfligida en un almacén en Nuevo Hampshire.

“Nuestro estado vuelve a estar de luto”, manifestó el gobernador de Rhode Island, Dan McKee, en un comunicado. “Como gobernador, padre y exentrenador, se me rompe el corazón por las víctimas, las familias, los estudiantes y todos los afectados por el devastador tiroteo en la Lynch Arena en Pawtucket”. _______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP