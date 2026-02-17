La policía arresta a un hombre que corrió hacia el Capitolio de EEUU con una escopeta

Compartir en:









El Capitolio de Estados Unidos, en Washington, visto el viernes 13 de febrero de 2026. (AP Foto/Mariam Zuhaib) AP

La policía indicó que el hombre soltó el arma y obedeció cuando agentes de la Policía del Capitolio lo “interpelaron”.

El Congreso no estaba en sesión en esos momentos.

Antes, la Policía del Capitolio había instado a la gente a evitar la zona e indicó que los "agentes acaban de detener a una persona con lo que parece ser un arma".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP