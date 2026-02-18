La policía arresta a 11 por la muerte a golpes de un estudiante de ultraderecha en Francia

Compartir en:









Quentin Deranque, un estudiante de 23 años descrito como un nacionalista ferviente, murió en un hospital el sábado. Dos días antes, un grupo de personas lo golpeó en la ciudad de Lyon, en enfrentamientos que estallaron entre simpatizantes de extrema izquierda y de extrema derecha al margen de una reunión estudiantil donde la legisladora de extrema izquierda, Rima Hassan, fue la oradora principal.

Una autopsia determinó que Deranque sufrió una fractura de cráneo y lesiones cerebrales mortales, según el fiscal de Lyon, Thierry Dran. Dran inició la investigación policial por homicidio y otros posibles cargos penales. La oficina de Dran indicó que la policía detuvo a un hombre y a una mujer el miércoles por la mañana, y que otras nueve personas fueron puestas bajo custodia el martes por la noche.

Hassan, una franco-palestina nacida en un campamento de refugiados en Siria, es eurodiputada del partido de extrema izquierda Francia Insumisa (France Insoumise). En una publicación en X tras el ataque a Deranque, pero antes de que muriera por sus heridas, Hassan manifestó su “horror” por la violencia y la condenó.

La muerte de Deranque desató una tormenta de recriminaciones, dirigidas en su mayoría contra Francia Insumisa. Sus adversarios la acusan de alimentar la violencia y las tensiones con su política combativa.

El partido está liderado por el veterano agitador de la izquierda dura Jean-Luc Mélenchon, un extrotskista que se postuló a la presidencia en 2012, 2017 y 2022 y no logró avanzar a la decisiva segunda vuelta. Se prepara para otra candidatura prevista para el próximo año, cuando concluya el segundo y último mandato del presidente Emmanuel Macron.

Mélenchon insistió el martes en que Francia Insumisa no tenía ninguna culpa por la tragedia en Lyon, al afirmar: “No tenemos absolutamente nada que ver, ni directa ni indirectamente, con la muerte de este joven Deranque”.

La violencia ha sido durante mucho tiempo un rasgo de la extensa historia de convulsiones políticas de Francia, incluso durante las protestas antigubernamentales de los "chalecos amarillos" en 2019, que registraron meses de disturbios y choques con la policía durante el primer mandato de Macron. El amplio espectro político de Francia ha incluido desde hace tiempo facciones de extrema izquierda y de extrema derecha que albergan un intenso, a veces violento, desprecio mutuo, aunque las muertes en enfrentamientos entre ellas han sido poco frecuentes en las últimas décadas.