americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

La policía arresta a 11 por la muerte a golpes de un estudiante de ultraderecha en Francia

PARÍS (AP) — La policía en Francia, que investiga la paliza a un hombre de extrema derecha que murió por lesiones cerebrales, detuvo a 11 personas, informaron los fiscales el miércoles, en un caso que aviva viejas divisiones en la política francesa de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Quentin Deranque, un estudiante de 23 años descrito como un nacionalista ferviente, murió en un hospital el sábado. Dos días antes, un grupo de personas lo golpeó en la ciudad de Lyon, en enfrentamientos que estallaron entre simpatizantes de extrema izquierda y de extrema derecha al margen de una reunión estudiantil donde la legisladora de extrema izquierda, Rima Hassan, fue la oradora principal.

Una autopsia determinó que Deranque sufrió una fractura de cráneo y lesiones cerebrales mortales, según el fiscal de Lyon, Thierry Dran. Dran inició la investigación policial por homicidio y otros posibles cargos penales. La oficina de Dran indicó que la policía detuvo a un hombre y a una mujer el miércoles por la mañana, y que otras nueve personas fueron puestas bajo custodia el martes por la noche.

Hassan, una franco-palestina nacida en un campamento de refugiados en Siria, es eurodiputada del partido de extrema izquierda Francia Insumisa (France Insoumise). En una publicación en X tras el ataque a Deranque, pero antes de que muriera por sus heridas, Hassan manifestó su “horror” por la violencia y la condenó.

La muerte de Deranque desató una tormenta de recriminaciones, dirigidas en su mayoría contra Francia Insumisa. Sus adversarios la acusan de alimentar la violencia y las tensiones con su política combativa.

El partido está liderado por el veterano agitador de la izquierda dura Jean-Luc Mélenchon, un extrotskista que se postuló a la presidencia en 2012, 2017 y 2022 y no logró avanzar a la decisiva segunda vuelta. Se prepara para otra candidatura prevista para el próximo año, cuando concluya el segundo y último mandato del presidente Emmanuel Macron.

Mélenchon insistió el martes en que Francia Insumisa no tenía ninguna culpa por la tragedia en Lyon, al afirmar: “No tenemos absolutamente nada que ver, ni directa ni indirectamente, con la muerte de este joven Deranque”.

La violencia ha sido durante mucho tiempo un rasgo de la extensa historia de convulsiones políticas de Francia, incluso durante las protestas antigubernamentales de los “chalecos amarillos” en 2019, que registraron meses de disturbios y choques con la policía durante el primer mandato de Macron.

El amplio espectro político de Francia ha incluido desde hace tiempo facciones de extrema izquierda y de extrema derecha que albergan un intenso, a veces violento, desprecio mutuo, aunque las muertes en enfrentamientos entre ellas han sido poco frecuentes en las últimas décadas.

_______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

Destacados del día

México ANUNCIA que no enviará más petróleo a Cuba, pero confirma nueva ayuda humanitaria

México ANUNCIA que no enviará más petróleo a Cuba, pero confirma nueva ayuda humanitaria

Supermarket 23 suspende nuevos pedidos en Cuba por crisis de combustible y caos logístico

Supermarket 23 suspende nuevos pedidos en Cuba por crisis de combustible y caos logístico

Minera canadiense Sherritt suspende operaciones en Cuba por crisis de combustible

Minera canadiense Sherritt suspende operaciones en Cuba por crisis de combustible

Pequeños envíos de combustible desde EEUU llegan a Cuba en plena crisis energética

Pequeños envíos de combustible desde EEUU llegan a Cuba en plena crisis energética

Trump: Cuba está sin petróleo ni dinero – INTERVENCIÓN MILITAR NO SERÁ NECESARIA

Trump: "Cuba está sin petróleo ni dinero" – INTERVENCIÓN MILITAR NO SERÁ NECESARIA

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter