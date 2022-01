Buscan a agresor sexual en La Pequeña Habana

“No está tan claro que fue lo que pasó ahí, una dijo que el hombre estaba armado, que su amiga le quitó el arma y el arma se disparó, pero no se encontró el arma, ni tampoco evidencia de disparos”, explicó por su parte Joe Carollo , Comisionado del Distrito 3.

Pese a los grandes esfuerzos de las autoridades por proteger el área, hay quienes, valiéndose de la oscuridad de la noche, se concentran en la intersección para ganar dinero a cambio de actividades sexuales.

“Lo que ha estado pasando acá es que hay un grupito que se dedica a la prostitución y aprovecha cuando los hombres salen borrachos de los locales nocturnos de la calle 8”, dijo Carollo.

Algunos residentes del área que pidieron resguardar su identidad contaron lo que alcanzaron a ver después del incidente.

“Eran las 3 de la mañana, a mí me llamó la atención ver las patrullas de la policía y la cinta amarilla, pero no sabíamos que era lo que había pasado, hasta que me enteré anoche que habían atacado a uno”, dijo una residente del área.

Al sospechoso de la agresión también lo han visto dando vueltas por el lugar.

“Si se ven en las bicicletas dando vueltas pero uno no puede decir nada porque no es la primera vez que hay un ataque por aquí”, contó una residente del área que pidió no ser identificada.

La policía le pide a quien reconozca al sospechoso, que no intente enfrentarlo, ya que está armado y puede ser peligroso.

Cualquier información, comuníquese a la línea de Alto al Crimen de Miami-Dade al (305) 471-8477.