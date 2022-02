Ancianos de edificio de La Pequeña Habana fueron cambiados de partido político sin consentimiento

“A mí ni me avisaron, ni me informaron, ni me lo notificaron, ni nada. Me cambiaron porque sí y más nada. Lo tratan a uno como si fuera un niño chiquito”, dijo Lázara Ayala.

El señor Juan Salazar, quien estaba registrado como votante demócrata en el condado Miami-Dade desde el año 1985, denunció ser víctima de un fraude electoral.

Para analistas del Partido Republicano, es un tema que se debe investigar sin ser politizado.

“Lo que le decimos a los demócratas es que el hecho de que el estado de la Florida es republicano por primera vez en la historia y que el 46% de los votantes lo hicieron por el presidente Trump en el 2020, no les da licencia para trata de usar estas alegaciones para motivos políticos”, dijo Anthony Verdugo, analista del Partido Republicano.

Por su parte, los demócratas esperan que los responsables de estas acciones asuman consecuencias legales.

“Espero que esa investigación llegue al fondo y que esas personas que cometieron fraude se les lleve al cumplimiento de la ley con las penalidades de cárcel que eso conlleva porque estamos en una democracia y no podemos seguir permitiendo que el Partido Republicano ponga candidatos falsos”, dijo Millie Herrera, analista del Partido Demócrata.

A través de un comunicado, la fiscal estatal del condado Miami-Dade Katherine Fernández Rundle indicó que había recibido denuncias sobre este caso.

“Estamos al tanto de los informes recientes relacionados con el fraude en el registro de votantes y hemos estado investigando estos reclamos durante varias semanas, ya que tomamos estas acusaciones muy en serio”.

A propósito de este tema, la oficina de la alcaldesa del condado Miami-Dade informó que este martes, Daniella Levine Cava tiene previsto ofrecer una conferencia de prensa.

Victoria Joseph | americateve.com