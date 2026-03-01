La noche récord de Neemias Queta impulsa a Boston y corta la racha de Filadelfia

Compartir en:









Neemias Queta (88), de los Celtics de Boston, celebra una canasta después de recibir una falta durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA ante los 76ers de Filadelfia, el domingo 1 de marzo de 2026, en Boston. (AP Foto/Robert F. Bukaty) AP

Jaylen Brown añadió 27 unidades, ocho rebotes y ocho asistencias, y Derrick White terminó con 21 tantos y ocho asistencias, mientras los Celtics se convirtieron en el cuarto equipo en alcanzar 40 victorias. Han ganado seis de siete.

Fue el 11mo doble-doble de la temporada para Queta, quien también tuvo tres tapones. Suma tres dobles-dobles —con al menos dos bloqueos en cada uno— en sus últimos cinco partidos.

Filadelfia recortó en la segunda mitad lo que había sido una ventaja de 16 puntos de Boston a 103-97 con poco más de cuatro minutos por jugar. Pero Queta anotó los siguientes ocho puntos de Boston para poner a los Celtics arriba 111-98 y ayudar a sentenciar el partido.

Tyrese Maxey lideró a los 76ers con 33 puntos y seis asistencias. VJ Edgecombe aportó 23 tantos, mientras se cortó la racha de tres victorias seguidas de Filadelfia.

Con Queta marcando el ritmo, los Celtics utilizaron una racha de 15-6 para borrar un déficit de 10 puntos en el primer cuarto y se fueron al descanso con ventaja de 62-50.

Baylor Scheierman, quien jugó con una férula en el pulgar izquierdo que se fracturó en la victoria del viernes sobre Brooklyn, levantó el pulgar después de encestar un triple desde la esquina sobre la bocina del descanso, tras una asistencia de Brown.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP