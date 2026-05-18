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La Nobel iraní Narges Mohammadi es dada de alta del hospital

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — La laureada iraní con el Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi fue dada de alta de un hospital en Teherán después de más de dos semanas, informaron sus simpatizantes el lunes.

La Nobel iraní Narges Mohammadi en un hospital en Teherán, el 10 de mayo del 2026. (Narges Foundation Archive via AP)
La Nobel iraní Narges Mohammadi en un hospital en Teherán, el 10 de mayo del 2026. (Narges Foundation Archive via AP) AP

Pidieron que Mohammadi, de 54 años, permanezca en casa para hacerle seguimiento y recibir fisioterapia diaria.

Mohammadi fue trasladada de urgencia desde la prisión a un hospital en el noroeste de Irán el 1 de mayo después de desmayarse. Fue puesta en libertad bajo fianza casi 10 días después y trasladada al hospital en Teherán, donde especialistas la examinaron.

Recibió el Nobel en 2023 mientras estaba en prisión y ha sido encarcelada repetidamente a lo largo de su carrera. Su encarcelamiento más reciente comenzó en diciembre, cuando fue detenida en la ciudad iraní nororiental de Mashhad.

Su familia ha dicho que su salud se había ido deteriorando en prisión, en parte porque fue golpeada brutalmente durante su detención. Sufrió un infarto en marzo y tiene un coágulo de sangre en el pulmón desde antes de su encarcelamiento, que requiere anticoagulantes y supervisión para controlarlo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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